نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإسكان منح الأراضي المجانية وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد وزارة الإسكان منح الأراضي من أكثر المنتجات التي أقبل عليها الكثير من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية من خلال نفاذ سكني أو منصة سكني الإلكترونية، كما يمكن تقديم منح الأراضي 1444 عن طريق وزارة الإسكان تسجيل الدخول واتباع التعليمات اللازمة بناءً على الإرشادات في الموقع، وقد ظهرت الكثير من المشاريع السكنية خلال الفترة الأخيرة بعد إعلان المواطنين أنهم بحاجة إلى مسكن مناسب ورغبةً في الحصول على الدعم السكني يتم تقديم آلية التسجيل في سكني للمطلقات أو كافة الفئات الأخرى التي تدخل في نطاق الاستحقاق في وزارة الإسكان منح الأراضي ويمكن معرفة شروط الأراضي المجانية وبعد ذلك التسجيل.

وزارة الإسكان منح الأراضي

عن طريق برنامج وزارة الإسكان منح الأراضي أصبحت هناك إمكانية للحصول على الدعم السكني أو دعم الأراضي المجانية، وذلك بعد تسجيل الطلب الذي ينبغي توافر عدد من الشروط به وهي متاحة في اللائحة التنفيذية لوزارة الإسكان وشاركت العديد من الجهات مع الوزارة لتقديم الدعم ومن أبرزها صندوق التنمية العقارية الذي يمنح التمويل العقاري المدعوم مشتركًا مع العديد من البنوك في السعودية.

كيف احصل على سكن مجاني من وزارة الاسكان

إذا أردت الحصول على دعم الأراضي المجانية من وزارة الإسكان فاتبع ما يلي من خطوات:

تسجيل دخول إلى رابط منصة سكني.

البدء في طلب الدعم السكني بإدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

اختيار التحقق.

كتابة عنوان البريد الإلكتروني ثم كلمة السر.

إدخال رقم الجوال وكود التفعيل.

النقر على التقديم على طلب الدعم السكني.

قراءة الشروط والأحكام، والإقرار بالموافقة عليها.

بعد الانتهاء ننقر على أيقونة موافق، وسيتم إرسال الطلب إلى الوزارة.

هل انا استحق الدعم السكني؟

عن طريق شروط الأراضي المجانية يمكن التأكد من استحقاق الدعم السكني للمواطن وهي:

الجنسية السعودية للحصول على الدعم السكني.

عدم الحصول على دخل شهري كاف لشراء منزل مناسب أو وحدة سكنية.

عمر المتقدم بحد أدنى 25 عام.

عدم استفادته من الدعم السكني أو الحصول على مسكن من قبل من خلال الوزارة أو أي جهة أخرى.

الإقامة دائمًا داخل المملكة.

هل يمكن التنازل عن وزارة الإسكان منح الأراضي المجانية؟

وعند استفادة المتقدمين من وزارة الإسكان منح الأراضي أو من الدعم السكني وبعد الحصول على مسكن مناسب لا يحق التنازل عنه إلا فقط لأحد أقارب الدرجة الأولى ويمكن التعرف على المزيد من المعلومات عن تقديم منح الأراضي المجانية من خلال زيارة منصة سكني الإلكترونية.