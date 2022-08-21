التقديم على قروض الضمان الاجتماعي واعرف التمويل الخاص بك بنك التنمية. برنامج الضمان الاجتماعي هو أحد أهم وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. فيعتبر من أهم أهداف رؤية المملكة 2030 هي الوصول بمستوى الدخل لدى المواطنين للمستوى المرجو. ولذلك تقدم الحكومة السعودية مجموعة من المبادرات بغرض تقديم يد العون للمواطن السعودي لتوفير مختلف احتياجاته الشخصية والأساسية. كما يعتبر برنامج دعم الضمان الاجتماعي هو أهم هذه المبادرات. حيث يقدم برنامج الضمان الاجتماعي مجموعة من المساعدات والتي على رأسها الدعم المالي الشهري الذي يتم تقديمه للمستفيدين. كما يقدم البرنامج إمكانية أخرى للمستفيد وهي إمكانية الحصول على قرض من قبل البرنامج. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة الحصول على القرض. وكذلك التعريف بخدمة اعرف التمويل الخاص بك من قبل بنك التنمية الاجتماعية. كما يمكنك التعرف أيضاً على ماهي قروض مستفيدي الضمان الاجتماعي وأنواعها وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليها.

التقديم على قروض الضمان الاجتماعي

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واحداً من أهم برامج الدعم التي يتم تقديمها بغرض مساعدة المواطن السعودي وهو برنامج الضمان الاجتماعي. كما يقدم برنامج الضمان الاجتماعي للمستفيد مجموعة متنوعة من التمويل. والتي يتمكن المستفيد الاختيار من بينها ما يتناسب مع احتاجه وكذلك مع الشروط التي تتناسب معه. وعند توافر الشروط المطلوبة يتمكن المستفيد من التقديم على القرض الذي يرغب به بشكل إلكتروني أيضاً. ويتم ذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

طريقة التقديم للحصول على القرض

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول ثم الدخول على خيار القروض الاجتماعية وبعدها يجب على المستفيد تحديد نوع القرض الذي يرغب بالتقديم عليه ثم تحديد أقرب فرع منك لبنك التنمية وسوف يتم تحديد موعد يجب الذهاب إلى البنك وتوفير جميع المستندات المطلوبة.

خدمة اعرف التمويل الخاص بك

يقدم بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من الخدمات للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. كما يعتبر أحد أهم هذه الخدمات هي خدمة جديدة يقدمها البنك للعملاء وهي خدمة اعرف التمويل الخاص بك. حيث يتمكن العميل من خلال هذه الخدمة تحديد نوع التمويل الذي يرغب في التقديم عليه. كما يتم ذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية. ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة وبعدها التقديم على القرض المحدد.