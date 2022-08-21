نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز موعد الأحوال المدنية بدون ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات حجز موعد الأحوال المدنية قد أصدرته وزارة الداخلية السعودية لتفادى أي ازدحام بالمكاتب توفيرا للوقت والجهد المبذول واصبح من الممكن حجز موعد الأحوال المدنية بدون ابشر والتسجيل به وبذلك يكون الحجز اكثر سهولة لمن لا يمتلكون حساب على منصة ابشر للدخول وحجز موعد للإنهاء الإجراءات في الأحوال المدنية، كما أن الأحوال المدنية توفر العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في السعودية حيث أنها المسؤولة عن تسجيل الوقائع المدنية للمواطنين والمقيمين في المملكة، واصبح كل الخدمات في المملكة بشكل كبير رقمية إلكترونيا وهذا ما تسعى إليه توافقا مع روية 2030 للنهوض بالمملكة في كافة مجالاتها، كما أن ابشر يقدم العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة كيفية تفعيل ابشر من الجوال وتفعيل أبشر عبر مكاتب التفعيل.

كما من الممكن أن يتعرض الشخص لظرف ما يجعله غير قادر على الحضور في الموعد الذي تم تحديده في الأحوال المدنية، لذا يجب تقديم طلب بإلغاء حجز الموعد وذلك لتفادي التعرض للمنع من تقديم حجز موعد لفترة قد تصل إلى 14 يوم عقوبة عن عدم الذهاب في الموعد أو إلغاء الموعد، وذلك حيث من الممكن أن هناك شخص آخر يمكنه الاستفادة من ذلك الموعد والحصول على خدمته.

خطوات حجز موعد الأحوال المدنية بدون ابشر

يحتاج المستفيد إلى امتلاك حساب مستخدم مفعل على المنصة وفي حالة عدم امتلاك حساب مفعل فيمكن حجز موعد الأحوال المدنية بدون أبشر في تلك الحالة من خلال الأتي:

الدخول إلى منصة ابشر الالكتروانى. يتم اختيار أبشر للأفراد واختيار المواعيد الموجودة. اختيار الأحوال المدنية من القائمة. إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالشخص أو رقم الإقامة. يتم تحديد التقويم الهجري أو التقويم الميلادي ويتم إدخال تاريخ الميلاد الخاص. إدخال رمز التحقق. اختيار التحقق من البيانات الخاصة بك. الانتقال إلي خدمة المواعيد واختيار حجز موعد جديد. يتم تحديد الخدمة على أن يكون الحد الأفقي للخدمات في المقابلة الواحدة هي خمس خدمات لا أكثر. يتم تحديد المنطقة وتحديد الفرع الخاص بالأحوال المدنية الأقرب الشخص ويتم اختيار موعد من المواعيد المتاحة في ذلك المكتب. الضغط علي تأكيد الموعد ليتم حجز الموعد بنجاح.

خطوات الاستعلام عن موعد الأحوال المدنية

الدخول إلى منصة ابشر إلكترونيا يتم اختيار أبشر للأفراد واختيار المواعيد الموجودة. اختيار الأحوال المدنية. تدوين رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاص بالمقيم. يتم تحديد التقويم الهجري أو التقويم الميلادي ويتم إدخال تاريخ الميلاد الخاص وإدخال رمز التحقق. الضغط علي خانه التحقق من البيانات الخاصة بي. النقر على حجز موعد في إدارة الأحوال المدنية يتم اختيار نوع القطاع قم بتحديد الفرع الأقرب والذي تريد حجز موعد خلاله ثم النقر على المعاملة التي تريدها التوجه بعد ذلك إلي خدمة المواعيد. استعراض المواعيد التي تم حجزها، ومن ثم القيام بتعديلها أو إلغاءها. ثم الضغط على تأكيد الحجز ويتم بطباعة التذكرة الإلكترونية الموضحة لتفاصيل الموعد.

طباعة موعد الأحوال

وفرت منصة أبشر أيقونة طباعة موعد الأحوال للقيام بطباعة تذكرة الموعد الذي قمت بتحديده من على أبشر خدمة حجز موعد في الأحوال المدنية، سوف تجد بعد خطوة تأكيد بيانات الموعد تذكرة الموعد التي بها المنطقة والفرع والتاريخ الذي قمت بحجزة في الأحول، إذا كنت تقوم بحجز موعد من على الجوال، وهي أن تقوم بأخذ صورة للشاشة باستخدام جوالك ثم طباعتها من أي مكان أو حملها معك على الجوال عند الذهاب إلى الموعد.

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية أتاحت من خلال موقعها الإلكترونية عدد من الخدمات بشكل إلكتروني كتسجيل المواليد عبر منصة ابشر دون الذهاب إلى مكاتب الأحوال المدنية وأيضا ممكن إصدار بطاقة الهوية الوطنية،وتجديدها وإصدار شهادة الميلاد ألتألفه أو المفقودة وتسجيل واقعة الزواج وتسجيل واقعة الطلاق و إصدار شهادة وفاة بدل تألف أوفاقد.