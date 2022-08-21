خطوات تحديث بيانات المستفيدين من الإعانة المالية لذوي الإعاقة

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عمر شويل - جدة خطوات تحديث بيانات المستفيدين من ذوى الإعاقة من الإعانات المالية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لهم لمواجه الحياه وظروف المعيشة ويتم صرف المساعدات المالية بشكل منتظم دون تقطع، وتعمل الوزارة على تحديث بيانات المستفيدين من ذوى الإعاقة لمعرفة المستحقين للدعم المالي حيث تصل اليهم المعونات بشكل مستمر للاستفادة منها، كما أن الوزارة تعمل على تقديم الكثير من الخدمات للمحتاجين وذى الإعاقة وغيرهم لدعمهم بشكل كامل في مواجهة صعوبات المعيشة دون التأثر بإعاقتهم عن ممارسة الحياه الطبيعية، و قد جعلت الوزارة عملية تحديث البيانات والحصول على الخدمة سهلة ويسيرة حيث يمكن القيام بها في أي وقت وأي مكان من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية، كما يعود العجز إلى عدم القدرة على عمل شيء ما أو قصور في القدرة اللازمة للقيام بالأداء بطريقة محددة، أما الإعاقة فهي السلبيات التي يحصل عليها الفرد، ومن ثم فإن العجز قد يؤدي إلى الإعاقة وهذا يعتمد على الأحداث وبالمثل فإن الإعاقة قد تنتج أو لا تنتج عن العجز.

ويمكن أيضا معرفة طريقة تحديث بيانات التأهيل الشامل 1442 والأوراق المطلوبة وحالات الأسقاط التي تهم كثير المحتاجين للدعم، وضمنت المملكة تقديم خدمات الرعاية الشاملة المقدمة لكل من هو بحاجة إلى الرعاية بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته أو بحكم وضعه الاجتماعي، وساهمت في توظيف الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية، لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية.

كما في حالة العجز المؤقت يكون راتب الضمان الاجتماعي للمعاقين 1285 ريال سعودي فقط، وذلك لأن العجز المؤقت لا يشمله دعم الكهرباء أو السلة الغذائية، ويُمكن في بعض الحالات زيادة راتب الضمان الاجتماعي إلى 2000 ريال سعودي.

خطوات تحديث بيانات المستفيدين من ذوي الإعاقة

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اختر خدمات الوزارة في الصفحة الرئيسية. اختيار دليل الخدمة. الدخول إلى خدمة المساعدات المالية لذوي الإعاقة. الضغط على الاتصال بالخدمة. تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط على قائمة تحديث البيانات. كتابة البيانات المطلوبة للتحديث. مراجعة البيانات. اضغط فوق إرسال الطلب لرؤية رسالة تشير إلى نجاح تحديث البيانات.

شروط الحصول على الإعانة المالية لذوى الإعاقة 2021

ألا يزيد عمر طالب الإعانة عن 45 عاما وقت حدوث الإعاقة. يجب أن يكون طالب الإعانة قد سبق وخضع لتقييم الإعاقة التي طرأت عليه. ألا يكون مستفيد من خدمات الإيواء التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يجب أن يكون مسجلا بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. يجب أن يكون المستفيد مقيم إقامة دائمة في المملكة. يشترط أن تندرج الإعاقة التي يعاني منها المتقدم ضمن الإعاقات التي يتضمنها برنامج الإعانة المالية المتعلقة بذوي الاحتياجات. ألا يزيد دخل المتقدم الشهري عن 4000 ريال سعودي. وألا تزيد مدة إقامة المستفيد للحصول على المرافق الصحية والتأهيلية الحكومية عن 6 أشهر. يجب أن تكون هذه الإقامة على نفقة الدولة.

طريقة الاستعلام عن رقم مستفيد في التأهيل الشامل

وليتمكن مستفيد التأهيل الشامل من معرفة رقمه الشخصي الخاص بالإعانة المالية يمكن معرفته إلكترونيًا:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم الضغط على خدمة الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان. يتم أدخال رقم السجل المدني ورقم الضمان ثم الرمز المرئي للتحقق. ثم عرض جميع البيانات الخاصة بالمستفيد ومن ضمنها رقم المستفيد.

المستفيدين من الإعانة المالية

الأعمى والأصم والأبكم. مرضى شلل النخاع الشوكي أو الشلل الرباعي. الأشخاص المصابون بالتشنج. الأشخاص المصابون بمرض عقلي مزمن. الأشخاص المصابون بالتوحد. مرضى الصرع الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الحركة في اليدين أو القدمين نتيجة فقدان الأطراف. الأشخاص المصابون لديهم أرجل قصيرة. المتخلفين عقليا. الأشخاص المصابون بعيوب خلقية.

والجدير بالذكر أن يجب علي المستفيد من الإعانة المالية القيام بتحديث بياناته الخاصة في المواعيد التي تحددها الوزارة المختصة وذلك لتتم عملية صرف الدعم للمستحقين بشكل مستمر، كمانا الوزارة تقدم العديد من الخطوات التي تخدم المحتاجين وذوى الإعاقة كخطوات التسجيل في التأهيل الشامل 1442 وشروطه وغيرها الكثير من الخدمات التي تعمل على مساعدتهم لمواجهة ظروف المعيشة في المملكة.