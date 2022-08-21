متى ينزل الدعم السكني لهذا الشهر 1444 هـ وأهم شروط الحصول عليه

متى ينزل الدعم السكني حيث يعتبر موعد صرف المساعدة السكنية لعام 1444 مهما جدا لكثير من المشاركين في برنامج “سكني” الذي يعد أكبر برنامج مساعدات في المملكة، يرتبط موعد دفع المساعدة السكنية 1444 بشكل أساسي بإصدار العقد من قبل صندوق التنمية العقارية وآلية الدفع، حيث قيل مرة أخرى أن هذا الدعم المالي يتم الحصول عليه من خلال وسائل برنامج المساعدة الإسكانية يغطي هذا البرنامج كلا من الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها والأراضي المتاحة للبناء سيتم شرح الأسطر التالية بشكل موجز حتى يتمكن معظم الناس من فهم وتقدير برامج “سكني” ، والذي يعمل منذ 4 سنوات حتى الآن.

متى ينزل الدعم السكني لهذا الشهرعام 1444

أقرت وزارة البناء والإسكان في المملكة العربية السعودية، حيث يكون موعد صرف الدعم السكني في يوم شهري قد تم تحديده علي مدار العام، حيث يكون هو 24 من كل شهر ميلادي، ويمكن أن يتم تسليم الدعم في اليوم التالي ي اذا كان يوم الرابع والعشرين جاء في ومي الجمعة والسبت، وفيما يتعلق بتاريخ بموعد نزول الدعم الإسكان، الذي قد تقرر أن يكون الأربعاء 24 أغسطس 2022 ، وبالتالي فإن يوم الصرف سيكون معادلاً ليومي الهجري من المحرم 26 لعام 1444.

شروط الحصول على الدعم السكني

لحصول الشخص المستفيد على الدعم السكني، يجب عليه أن يستوفي عدد من الشروط وهي كالتالي:

أولاً: يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية.

أيضًا ، يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا ، باستثناء النساء المعيلات والمشردات مثل المطلقات والأرامل.

لا ينبغي أن يرتبط بأي مخطط إسكان آخر.

يجب ألا يكون لدى المتقدم القدرة على شراء منزل خاص.

يجب أن يكون مقدم الطلب مقيمًا بالكامل في المملكة العربية السعودية.

لا يجوز لأحد أفراد الأسرة امتلاك وحدة سكنية.

كم مبلغ الدعم السكني

تختلف قيمة المبلغ المخصص للدعم السكني وذلك حسب ما تحصل عليه الأسرة من راتب الشهري، حيث يكون مقدار الإعالة على النحو التالي: