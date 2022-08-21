عااجل موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر صفر من وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر صفر الان ننقله ونوافيكم به بعدما حددته وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي وذلك أمام جميع مستفيدي معاشات الضمان الاجتماعي المطور، حيث تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل وراء التعرف على مواعيد صرف قيمة تلك المستحقات التي ستستعرض وننقل مع حضراتكم الان جميع التفاصيل الواردة والمتعلقة حولها عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444

أشارت وزارة الموارد والتنمية الموارد والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي عبر صفحتها الرسمية على ان معاشات الضمان الاجتماعي الخاصة بالدفعة القادمة الخاصة بشهر صفر التي سيتم العمل على إتمام صرفها بداية من يوم الخميس الموافق اليوم الاول من شهر سبتمبر وذلك على مستوى جميع المدن السعودية، حيث أكدت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ان الوزارة تستأنف عمليات صرف مستحقات المواطنين فى تلك المعاشات الخاصة بشهر سبتمبر دون تقديماً موعد الصرف أو تأجيله على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية الان خطوات اجراء الاستعلام عن قيمة مستحقات تلك المساعدات اون لاين من خلال موقع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

نستعرض نتابع مع حضراتكم الان طرق الاستعلام عن مساعدات الضمان الاجتماعي الخاصة بشهر سبتمبر أو صفر هجرياً وذلك بالاسم الخاص بالمستفيد على تلك المعاشات او برقم هويته على النحو التالي:-

هذا وقد اكدت وزارة الموارد على انه ايضاً بامكانكم اجراء الاستعلام عن قيمة تلك المستحقات من خلال خدمة الخط الساخن أو عند زيارة أقرب فرع لوزارة الموارد والتنمية الاجتماعية وذلك فى حال اجراء الاستعلام عن قيمة تلك المستحقات أو تقديم عدم صرف قيمة تلك المعاشات التي تصرف فقط أمام من ينطبق عليهم المعايير والشروط المطلوبة لصرف قيم ة تلك المستحقات

شروط أهلية صرف الضمان الاجتماعي المطور