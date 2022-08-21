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يقدم باب رزق جميل التمويل الأصغر “تمويل باب رزق جميل الجديد متناهي الصغر ” لمن يرغب في استكمال المشاريع الصغيرة بغرض التجارة ، ويعتبر هذا التمويل أحد المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة عبد اللطيف جميل للتمويل ، والتي تقدم ثلاثة منتجات تمويلية تشمل تمويل المشاريع الصغيرة ، وتمويل المنزليات للنساء ، وكذلك التمويل النقدي لرواد الأعمال، من جهة ثانية تزداد مع الزمن القاعدة الشعبية لعملاء شركة عبد اللطيف جميل، لما تقدمه الشركة من تسهيلات كبيرة للأفراد، في سبيل إفادة العميل، والعمل على أساس المنفعة المتبادلة. ما هو تمويل باب رزق جميل وماهي مزاياه؟ يمتاز التمويل الذي يقدمه برنامج باب رزق جميل للأسر المنتجة بالعديد من المزايا، من أبرزها: تمويل شخصي يصل إلى 50،000 ريال سعودي. مرونة في السداد، حيث يتم سداد أقساط التمويل على أقساط شهرية بمواعيد محددة تصل إلى 20 شهر. معدل العائد السنوي 15٪. رسوم الإدارة 1٪ من مبلغ القرض بحد أقصى 5.000 ريال. يختلف معدل العائد السنوي حسب مبلغ التمويل وفترة الاستحقاق. طريقة التسجيل في قرض باب رزق اذهب إلى موقع باب رزق للتمويل. ثم املأ بريدك الإلكتروني وكلمة المرور. سيتم إرسال رسالة تأكيد لك. بعد ذلك ، انقر فوق “تطبيق الآن”. ستتوجه الآن إلى الآلة الحاسبة لكتابة مبلغ القرض حتى 200 ألف ريال. مدة القرض 60 شهرًا كحد أقصى، ويتم دفع الأقساط على أساس شهري. بعد ذلك يمكنك تحديد فترة سماح تصل إلى 6 أشهر. هنا يتراوح معدل العائد السنوي بين (16-17)٪ حسب المبلغ وفترة السماح. الرسوم الإدارية 1٪ بحد أقصى 5،000 ريال سعودي. الآن اضغط على حساب التمويل. خطوات التقديم على تمويل باب رزق للحصول على قرض باب رزق جميل، يشترط التسجيل على الموقع الإلكتروني ويستوفي مقدم الطلب الشروط ، كما يجب على مقدم الطلب تقديم المستندات التالية: إرسال نسخ من هوية العميل والكفيل مع مطابقة المصادر. القيام بإرسال خطاب تعريف من صاحب العمل أو بيان الضمان الاجتماعي من العميل والضامن. يجب أن يكون للعملاء وكفلائهم عنوان وطني. عمر شويل - جدة ماهو تمويل باب رزق جميل الجديد متناهي الصغر للأفراد في السعودية 2022 - ثقفني

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