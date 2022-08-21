نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الشهر الجديد” استعلام عن أهلية الضمان المطور 1444 هـ sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط عمل استعلام عن أهلية الضمان المطور، حيث يبحث المواطنين في المملكة العربية السعودية وخاصة من المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور في خلال هذه الفترة من كل شهر عن طريقة وكذلك الاستعلام عن نتائج الأهلية في نظام الضمان الاجتماعي المطور وهذا برقم الهوية عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجديد، وسنتابع معكم في هذا المقال موعد ظهور نتائج الأهلية في الشهر الجديد، وآخر الأخبار التي تهمكم عن النظام، وفي حالة ظهر غير مؤهل كيف تتصرفون حتى يعود لكم حقكم، فتابعوا في ثقفني حتى النهاية.

أخبار التسجيل في الضمان المطور

وقد انتشر خبر منذ أيام للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي أن التسجيل في نظام الدعم الضمان المطور قد انتهى منذ شهر 4 الماضي، وهذا كلام غير صحيح، حيث إن التسجيل ما زال مفتوحا حتى نهاية شهر 10 ميلاديا، وهذا عبر اتباع خطوات موقع ثقفني في منصة الدعم والحماية الاجتماعية كما شرحنا لكم.

مع العلم أن التسجيل والقبول يتم وفق شروط الضمان المطور التي تم الإعلان عنها منذ ساعة إطلاق النظام الجديد، ويتم التسجيل عبر الخدمات في النفاذ الوطني أو الدخول عليها في الموقع مباشرة، وهذا ما تابعناه معكم بشكل مفصل في موقعكم ثقفني.

دراسة حالة الأهلية والاستحقاق للمتقدمين

وتقوم الوزارة بدراسة الاستحقاق الخاص بالمستفيد، سواء كان للمتقدمين الجدد أو المستفيدين الفعليين في البرنامج، وذلك في كل شهر، حيث يتم التحقق من استيفاء المستفيد إلى الحد المانع وشروط البرنامج والاستحقاق بكل شهر، وهذا ما يسبب قلقا نوعا ما للمستفيدين في البرنامج ويسعون للاستعلام عن اهلية الحساب في وقت الاعلان عنها.

حيث إن من أحد اسباب رفض الأهلية هو ان يتجاوز دخل الأسرة الحد المانع، أو يلاحظ الباحث الاجتماعي الذي يأتي الى محل السكن حدوث أي تغيير في المستوى المعيشي للأسرة، والذي يجعلها غير مستحقة، ولكن في الكثير من الحالات تكون دراسة استحقاق المستفيد بالضمان المطوَّر بالمملكة غير صحيحة، وسنتابع معكم كيف تسترجعون حقكم في حالة حدوث هذا الخطأ.

متى تنزل أهلية الضمان المطور للشهر الجديد

ونتعرف معكم على موعد نزول نتائج الأهلية في الشهر الجديد، والذي ينتظرها الآلاف من الأسر والأفراد لجميع المتقدمين في دعم ضمان مطور أو المستفيدين بوزارة الموارد البشرية، حيث إنه كما نعلم تم تثبيت الموعد تقريبا على بداية كل شهر ميلادي، وهذا حسب ما تم صرفه في آخر 4 أشهر.

وتنزل نتائج الأهلية في ال10 أيام الأخيرة من الشهر الميلادي، ولا يوجد موعد محدد لنزولها، ولكن نتوقع أن تنزل في خلال الساعات أو أيام قليلة قادمة، ويمكنكم الاستعلام أولا بأول عبر الدخول إلى هذا المقال والانتقال إلى رابط الاستعلام لمعرفة النتيجة فتابعوا.

استعلام عن أهلية الضمان المطور

ويمكنكم البحث ومعرفة كيفية الاستعلام عبر اتباع هذه الخطوات في المقال، حيث يمكن إلى كافة المستحقين الاستفسار وكذلك تعرف للحصول على أهلية صرف لدعم الحساب في الضمان المطور، وهي كما يلي: