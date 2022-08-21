sbis.hrsd.gov.sa التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444/2022

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التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2022 حيث يعتبر التسجيل في الضمان الاجتماعي من أحد أهم الموضوعات التي تشغل عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية فإن برنامج الضمان الاجتماعي يهدف الى تأمين مستوى معيشة مرتفع للمواطن السعودي وذلك من خلال وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية التي تكفل لجميع المواطنين حقوقهم في العيش حياة كريمة وقد أعلنت عن فتح باب التسجيل والقبول في برنامج الضمان الاجتماعي وسوف نتعرف على شروط القبول وكيفية التسجيل بها من خلال موقع ثقفني.
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2022
يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي يسعى الى تحقيق الاسترخاء المادي لعدد كبير من الفئات الأكثر فقرا واحتياجا في المملكة وتأمين احتياجاتهم الأساسية وتلبية متطلباتهم في الحياة من خلال صرف مبالغ ماليه شهريه لرفع مستوي المعيشة لهم فإن وزارة الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه كانت قد أعلنت عن فتح باب التسجيل لكي يستطيع المواطنين للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي وقامت بتحديد عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر فيها المتقدمين ومن هذه الشروط ما يلي
- يجب ان يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويقيم في اراضي المملكة العربية السعودية بصفه دائمة
- يجب أن يقدم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة وتكون معتمدة وصحيحة
- يجب أن يقدم إثبات أنه لا يمتلك اي اراضي او عقارات ذات ثمن مرتفع
- يجب أن لا يثبت ان ليس لديه أي دخل شهري اعلى من الحد الادنى للضمان الاجتماعي
- ألا يكون مقيم في دار إيواء داخل المملكة
- يجب أن يوفر جميع الأوراق والمستندات بشكل صحيح
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بداية التسجيل في الضمان الاجتماعي الإلكترونية من خلال الخطوات التالية
- الضغط على موقع الضمان الاجتماعي
- الضغط على تسجيل الدخول
- إدخال جميع البيانات المطلوبة
- اختيار الضمان الاجتماعي الجديد
- ثم يجب تسجيل الدخول من جديد وادخال المعلومات والبيانات المطلوبة
- إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف في المكان المخصص لهم
- كتابة رمز التحقق ثم الضغط على الموافقه على الشروط والاحكام بعد ان تطلع عليها
- ثم رفع المستندات المطلوبة بشكل صحيح ثم اضغط على كلمة إرسال.
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