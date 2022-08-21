sbis.hrsd.gov.sa التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444/2022

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2022 حيث يعتبر التسجيل في الضمان الاجتماعي من أحد أهم الموضوعات التي تشغل عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية فإن برنامج الضمان الاجتماعي يهدف الى تأمين مستوى معيشة مرتفع للمواطن السعودي وذلك من خلال وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية التي تكفل لجميع المواطنين حقوقهم في العيش حياة كريمة وقد أعلنت عن فتح باب التسجيل والقبول في برنامج الضمان الاجتماعي وسوف نتعرف على شروط القبول وكيفية التسجيل بها من خلال موقع ثقفني.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2022

يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي يسعى الى تحقيق الاسترخاء المادي لعدد كبير من الفئات الأكثر فقرا واحتياجا في المملكة وتأمين احتياجاتهم الأساسية وتلبية متطلباتهم في الحياة من خلال صرف مبالغ ماليه شهريه لرفع مستوي المعيشة لهم فإن وزارة الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه كانت قد أعلنت عن فتح باب التسجيل لكي يستطيع المواطنين للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي وقامت بتحديد عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر فيها المتقدمين ومن هذه الشروط ما يلي

يجب ان يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويقيم في اراضي المملكة العربية السعودية بصفه دائمة

يجب أن يقدم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة وتكون معتمدة وصحيحة

يجب أن يقدم إثبات أنه لا يمتلك اي اراضي او عقارات ذات ثمن مرتفع

يجب أن لا يثبت ان ليس لديه أي دخل شهري اعلى من الحد الادنى للضمان الاجتماعي

ألا يكون مقيم في دار إيواء داخل المملكة

يجب أن يوفر جميع الأوراق والمستندات بشكل صحيح

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بداية التسجيل في الضمان الاجتماعي الإلكترونية من خلال الخطوات التالية