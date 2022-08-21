نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الأمن الدبلوماسي رجال 1444 أبشر توظيف المقبولين في الأمن الدبلوماسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الأمن الدبلوماسي رجال 1444 من أكثر الكلمات التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين في الفترة الحالية فإن المديرية العامة للامن الدبلوماسي اعلنت من خلال منصة أبشر للتوظيف عن أسماء المقبولين بشكل مبدئي في وظائف الامن الدبلوماسي الرجال برتبة عريف وجندي وكيل رقيب وجندي أول لذلك البحث لمعرفة التفاصيل عن الوظائف عبر المواقع المختلفة عن رابط استعلام نتائج قبول الأمن الدبلوماسي لذلك سوف نعمل لهم كيفية معرفة النتائج بشكل إلكتروني خلال هذا المقال من خلال موقع ثقفني .

نتائج قبول الأمن الدبلوماسي رجال 1444

اعلنت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي عن فتح باب القبول للتسجيل في الوظائف العسكرية من خلال الرتب التي حددتها وذلك في يوم 18 من شهر شوال الهجري لعام 1443 وتقدم عدد كبير من الرجال الذين تتوفر فيهم الشروط التي أعلنت عنها وقد تم قفل الباب التقديم يوم الخميس 25 من شهر شوال لعام 1443، ثم بعد ذلك نشر نتائج القبول المبدئي والتي جاءت يوم 17 أغسطس لعام 2022 من الكترونيا من خلال منصة ابشر للتوظيف.

رابط نتائج الأمن الدبلوماسي

يمكن لجميع المتقدمين على وظائف العسكرية على استعلام عن النتائج خلال منصة الالكترونيه باتباع الخطوات التالية

الضغط على رابط منصة أبشر بشكل مباشر

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

ثم يجب على المتقدم ملئ جميع البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد والجنس ورقم الهوية والحالة الاجتماعية وغيرها من المعلومات الأخرى

ثم يجب كتابة رمز التحقق بشكل صحيح.

ثم يجب اتباع التعليمات الأخرى.

ثم يجب الضغط على عرض النتائج للأمن الدبلوماسي

وسوف تظهر لهم النتائج بكم التفاصيلها.

الوثائق المطلوبة المقبولين في الامن الدبلوماسي

حددت الحكومة في المملكة العربية السعودية عدد من الأوراق والمستندات المطلوبة لكي يتم على قبول في الامن الدبلوماسي ويجب أن تتوافر وتكون معتمدة ومصدقة من جهات معينة ومن هذه الأوراق ما يلي