قرض للموظفين والموظفات بدون كفيل فوري وميسر السداد بأقل قسط حتى 60 شهر

قرض للموظفين والموظفات بدون كفيل غارم أحد المنتجات التمويلية المضمونة من البنك السعودي للاستثمار بلا تعقيد في الإجراءات، هو من أفضل البنوك في السعودية يوفر عدة برامج للتمويل متنوعة بمزايا كثيرة، في إطار التطور التكنولوجي الساري في المملكة أصبح إنجاز المعاملات والطلبات بشكل أسرع في دقائق وأنت في مكانك، وها تقديم طلب تمويل شخصي أو سيارة يتم بطريقة إلكترونية عبر موقع البنك السعودي للاستثمار دون زيارة الفرع، كما يتيح البنك إمكانية الإطلاع على العقد والبنود المنصوصة به لكي تكون على دراية كاملة بكافة المعايير والشروط، فضلاً عن معرفة أسعار المنتجات التمويلية ومخاطر الإقتراض أيضاً.

تمويل شخصي أرزاق البنك السعودي للاستثمار

يتميز هذا النوع من القروض الشخصية الميسرة للموظفين والموظفات السعوديين الجنسية يتوفر لهم طلب قرض بدون كفيل يسدد بأقساط تتناسب مع الراتب الشهري، حيث يتيح الحصول على تمويل إضافي بدون ضمانات، وذلك حين حصولك زيادة في الدخل الشهري، على كما يوفر أيضاً إمكانية إعادة التمويل أو تجديده في حالة سداد نسبة القرض المحددة وفق الضوابط المتبعة، هذا بالإضافة إلى الإعفاء من سداد المديونية إذا حدث عجز دائم للعميل أو الوفاة لا قدر الله.

شروط قرض للموظفين والموظفات بدون كفيل

يشترط الجنسية السعودية.

يجب ألا يتجاوز العمر عن 60 سنة وقت سداد آخر قسط في التمويل.

كما ينبغي أن لا يقل العمر عن 18 عام.

لابد أن يكون العميل على رأس عمل في الجهات المعتمدة لدى البنك.

للحصول على تمويل بدون كفيل يشترط تحويل الراتب على البنك.

فتح حساب جاري في البنك السعودي للاستثمار.

الحد الأدنى لفترة العمل لا تقل عن شهر للقطاع الحكومي وثلاثة أشهر للخاص.

يجب سلامة السجل الائتماني.

(تطبق الشروط والأحكام).

المستندات المطلوبة لطلب قرض بدون ضامن

صورة بطاقة الهوية الوطنية (سارية). خطاب تعريف بالراتب من جهة العمل يوضح الدخل الأساسي والبدلات وتاريخ التعيين. تعبئة نموذج طلب قرض شخصي بدون كفيل (أرزاق). خطاب بالموافقة على تحويل الراتب على البنك.

طريقة تقديم طلب تمويل شخصي

تعبئة النموذج عبر موقع البنك السعودي للاستثمار في خلال مدة تستغرق 3 إلى 5 دقائق، ثم يتواصل مع البنك لإتمام الإجراءات بنفس اليوم، لمزيد من المعلومات الاتصال على رقم 8001248000.