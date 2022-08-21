قرض شخصي بدون وظيفة يصل الي 250 ألف ريال وسداد الأقساط بعد عام من أخذ التمويل

تسعى المملكة العربية السعودية إلى توفير كافة سبل الراحة للمواطنين واستنادا إلى ذلك شهدت الفترة الزمنية السابقة تفعيل مبادرة تمويل بدون وظيفة بواسطه عدد من الجهات التمويلية السعودية، وذلك لتوفير التمويل لكافة العاطلين ومحدودي الدخل رغبةً في الارتقاء بمستوى المعيشة والنهوض بالمجتمع إلى حال أفضل، فعنا نقدم لكم شروط الحصول على تمويل بدون وظيفة من بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية والذي يبحث عنه عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين.

شروط قرض بدون وظيفة 250 الف

في إطار حرص المملكة العربية السعودية على دعم ومساعدة أبنائها من المواطنين والمقيمين، قامت بتحديد عدة شروط أساسية يجب توافرها حتى يتم قبول طلب التمويل الشخصي بدون وظيفة وبدون كفيل، وتلك الشروط :

يشترط أن يتخطى الشخص مقدم الطلب السن القانوني لطلب التمويل الشخصي وهو ٢٠عام للذكر والأنثى وأن لا يتخطى سن ٦٥ عام.

ضرورة توافر بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول أو جواز السفر بتاريخ ساري في حالة إن كان الشخص من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية ولا تقل إقامته الحالية عن ست شهور سابقة

أن لا يندرج اسم الشخص مقدم الطلب في قائمة المقيدين في إحدى جهات العمل الخاصة أو الحكومية.

أن يكون المقيم داخل المملكة العربية السعودية بدون وظيفة وبدون كفيل وليس لديه مصدر للدخل.

يصل مبلغ التمويل إلى ٣٠٠ ألف ريال سعودي ويسدد على مده أقصاها خمس سنوات.

الحصول علي قرض بدون وظيفة

أعلن بنك التنمية السعودي عن دعمه لمبادرة تمويل بدون وظيفة وذلك من خلال تقديم التمويل لكافة العاطلين والأسر المستحقة بشروط سهلة ميسرة ومبلغ تمويلي يصل إلى ٣٠٠ ألف ريال سعودي، وفيما يلي نوضح خطوات تقديم طلب تمويل شخصي بدون وظيفة: