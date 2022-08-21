نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بدء تحصيل رسوم تجديد الإقامة 2023-1444 وفرض غرامات كبرى على المتأخرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد رسوم تجديد الإقامة لعام 2023 للوافدين في المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الأشياء التي يرغب المغتربون في معرفتها للاستعداد لدفع المبلغ المطلوب لتجديد تصريح إقامتهم، ويخضع للمساءلة والعقوبة القانونية مقابل مخالفة الأنظمة السعودية، حيث تلتزم المملكة العربية السعودية بتلبية مطالب مواطنيها بتوفير العيش الكريم في المملكة أثناء إقامتهم وفي ضوء الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها المملكة بما في ذلك ارتفاع الأسعار، وكانت هناك العديد من الطلبات من السلطات الحكومية لخفض الرسوم القانونية للحصول على تصاريح الإقامة، وهذا جزء من العبء الثقيل على الوافدين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المملكة أثناء العمل في المملكة مع أسرهم.

رسوم تجديد الإقامة 2023

نظرًا للتدابير الاقتصادية التي اتخذتها المملكة كجزء من تنفيذ رؤية 2030 ومطالب المقيمين من جنسيات مختلفة بأكثر من 8 ملايين مهاجر في المملكة، لن يكون تخفيف التعريفة ممكنًا في هذا الوضع، لذلك فإن مجلس الوزراء السعودي في سيشير الربع الأول من العام، وتحديداً فبراير / شباط، إلى إمكانية تجديد تصاريح الإقامة على أساس ربع سنوي بدلاً من سنويًا، مما يسمح للمقيمين بمشاركة تكلفة الإقامة للعام، كما تضمن الحل إمكانية تقسيم الرسوم المقررة لاستخراج وتجديد تصاريح العمل، ويسري القرار على جميع العاملين في المهنة في المملكة، باستثناء العمالة المنزلية وغيرهم.

رسوم تجديد الإقامة 2023

حددت إدارة الجوازات رسوم تجديد تصاريح الإقامة للأجانب في المملكة العربية السعودية. هذا يعتمد على العمل الذي يقوم به المهاجرون في المملكة. فيما يلي رسوم تجديد تصريح الإقامة لعام 2023:

رسوم تجديد الإقامة للأجانب العاملين في القطاع الخاص 650 ريال سعودي في السنة.

100 ريال سعودي سيتم دفعها للتغييرات الوظيفية.

رسوم تجديد تصريح الإقامة للعمال المنزليين 600 ريال.

في حال تجاوز عدد العمال عدد العمالة الوافدة بالمنشأة تكون تكلفة المعيشة 1350 ريال سعودي.

شروط تمديد تصريح الإقامة

يجب على السكان استيفاء عدة شروط تجديد إقامتهم في المملكة هذه الشروط هي:

يجب أن يكون المقيم في إقليم المملكة العربية السعودية عند التقدم بطلب التمديد. إذا كان المقيم خارج المملكة فلن يتم تجديد تصريح الإقامة.

يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول ولا يمكن تجديد تصريح الإقامة في حالة انتهاء صلاحية جواز السفر.

يجب أن يكون التأمين الصحي للمقيم ساري المفعول.

للسماح للمقيم بتجديد مكان إقامته، يجب عدم تسجيل إعلان الاختفاء.

إذا انتهكت قواعد المرور، فسيتعين عليك الدفع لتمديد إقامتك.

حدد المدة التي يرغب فيها المقيم في تمديد تصريح الإقامة. تتراوح المدة من 3 أشهر إلى سنة واحدة.

عقوبة التأخير في تجديد تصريح الإقامة

يجب أن يتعهد السكان بتجديد تصريح إقامتهم في غضون 90 يومًا قبل التاريخ الذي تم تحديد موعد التجديد فيه، أي انتهاء صلاحية تصريح الإقامة وهي تتمثل في الاتي:-