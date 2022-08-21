إستخراج جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد الخطوات والرسوم المطلوبة

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عمر شويل - جدة إستخراج جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد تعرف على الخطوات الرسوم المطلوبة. حيث تعمل الحكومة السعودية على تقديم مختلف الخدمات للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. كما قامت بالإستفادة من التطور التكنولوجي الهائل الذي ينتشر في العالم بأكمله فقامت بتحويل العديد من الخدمات إلى الشكل الإلكتروني. كما قامت وزارة الداخلية بإصدار جواز سفر جديد بديلاً عن الجواز القديم. لذلك يعتبر أكثر ما يشغل بال المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية هو تفاصيل الجواز الجديد. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الرسوم المطلوبة له وكذلك الخطوات المطلوبة أيضاً. كما يمكنك التعرف أيضاً على تجديد وإصدار جواز السفر السعودي عن طريق أبشر 1443 الخطوات والرسوم المطلوبة.

إستخراج جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد

فلقد قامت وزارة الداخلية السعودية بإصدار جواز سفر جديد إلكتروني وذلك يرجع لرغبة الحكومة السعودية بتحويل مختلف الخدمات إلى الصورة الرقمية. كما يمتلك جواز السفر الجديد الكثير من المزايا والتي يعتبر أهمها هو المميزات الأمنية الحديثة. كما قامت المديرية العامة للجوازات بالتوضيح إنه لا تختلف الرسوم المطلوبة لإصدار الجواز الجديد عن رسوم إستخراج الجواز القديم. حيث أن الرسوم المطلوبة الجواز الجديد كما يلي:

300 ريال سعودي هي الرسوم المطلوبة لإصدار جواز السفر ساري لمدة خمس أعوام

600 ريال سعودي هي الرسوم المطلوبة لإصدار جواز السفر ساري لمدة عشر أعوام.

كما قامت المديرية العامة للجوازات بالتوضيح إنه يجب على الجميع إستبدال الجواز القديم بالجواز الإلكتروني الجديد حتى في حالة أن يكون ساري الصلاحية.

الخطوات المطلوبة لإصدار جواز السفر

كما يتميز الجواز السفر الإلكتروني الجديد بالسرعة في الإصدار حيث من الممكن أن يأخذ وقت الاستخراج 72 ساعة فقط. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة لإستخراج كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر ثم الدخول على خيار الأفراد ومنها الدخول على خيار قائمة المواعيد ثم الدخول على خيار الجوازات وبعد ذلك القيام بكتابة جميع البيانات المطلوبة كرقم الهوية الوطنية وكذلك تاريخ الميلاد وأيضاً رمز التحقق تكملة عملية حجز الموعد وبعدها عليك الذهاب إلى مقر الإدارة العامة للجوازات.

مزايا جواز السفر السعودي الجديد

كما يتمتع جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد بمجموعة من المزايا التي يوفرها لحامله. ويمكننا عرض أهم هذه المزايا كما يلي: