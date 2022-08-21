نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الشؤون الاسلامية 1444 رابط وطريقة التقديم على وظائف الأوقاف (مراقبين، الدعوة، حراس أمن، أئمة، مؤذنين) في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الشؤون الاسلامية، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم على وظائف الأوقاف (مراقبين، الدعوة، حراس أمن، أئمة، مؤذنين) لكلا الجنسين رجال ونساء على مستوى جميع مناطق المملكة. حيث من المقرر أن يبدأ التقديم من اليوم الأحد الثالث والعشرون من شهر محرم 1444 الموافق لـ 21 أغسطس 2022 على أن يستمر حتى 29 محرم 1444 الموافق للسابع والعشرون من شهر أغسطس الجاري، كما أتاحت الوزارة رابط منصة التوظيف https://www.moia.gov.sa/ التي يمكن من خلالها التسجيل بكل سهولة وبشكل إلكتروني، وبدورنا نحن في موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بشكل مفصل ودقيق على اهم الخطوات التي يستطيع من خلالها مواطنو المملكة التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية تابعونا لنهاية لمعرفة ذلك.

تقديم الشؤون الاسلامية

أعلنت هيئة التوظيف في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية عن إتاحة العديد من الوظائف الشاغرة في مختلف تخصصات، حيث يمكن لكل مواطن مقيم داخل المملكة التقدم على وظيفة إمام مسجد، وظيفة مؤذن، أما بخصوص الوظائف المتاحة للرجال والنساء فهي: وظيفة مراقبة مسجد بنظام التعاقد، وظيفة حارس أمن. ويمكن التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية بكل سهولة وبطريقة إلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

أول خطة يجب على المتقدم او المتقدمة القيام بها وهي: الدخول إلى رابط منصة التوظيف لوزارة الشؤون الإسلامية

تأتي بعدها مباشرة الخطة الثانية وتتمثل في اختيار الوظيفة المطلوب التسجيل بها من الوظائف المتوفرة.

بعدها الخطة الثالثة وتشمل الاطلاع على الشروط المطلوبة للوظيفة والموافقة عليها قبل التقديم.

ثالثا: يجب عليك الضغط على أيقونة التقدم للوظيفة.

رابعا: تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد، ثم تعبئة كافة البيانات المطلوبة منك مع مراعاة الدقة في الكتابة

في الأخير يجب عليك النقر على تقديم الطلب.

يمكن كذلك الاطلاع على الفيديو أدناه والذي يوضح خطوات التسجيل في وظائف الشؤون الإسلامية للرجال والنساء.

شروط التقديم في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444

بمجرد إعلان وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن فتح باب تقديم الشؤون الاسلامية والقبول في وظائفها الشاغرة للنساء والرجال، عر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث متكررة عن شروط التقديم لوظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444 والتي جاءت موضحة على النحو التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حسن السيرة والسمعة الطيبة.

ألا يكون المتقدم قد تعرض للفصل من أي عمل حكومي من قبل.

يجب أن يكون السن أكثر من ثمانية عشرة سنة يوم التقديم

إلزامية الحصول على المؤهل العلمي الثانوية العامة على الأقل.

يجب على المتقدم أن يكون حافظ لثلاثة أجزاء من القرآن الكريم على الأقل مع التجويد.

اجتياز المقابلة الشخصية وجميع اختبارات وزارة الشؤون الإسلامية بنجاح.

اجتياز الفحص الطب