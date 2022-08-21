نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة أبشر وظائف جديدة في مكافحة المخدرات 1444 رابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن فتح باب التقديم على وظائف عدة للرجال وذلك برتبة وكيل رقيب وجندي أول وجندي وعريف، موضحاً أن التقديم عبر منصة أبشر، سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم على تلك الوظائف وشروط القبول فيها بالإضافة إلى رابط التسجيل.

موعد التقديم في وظائف إدارة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية

فقد أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية لشؤون العكسرية عن فتح باب القبول والتسجيل في الوظائف المعلن عنها وذلك ابتدأ من يوم السبت الموافق 22/1/1444 هجرية وحتى يوم الخميس الموافق 27/1/1444 هجرية، مشيراً إلى أن التقديم سيكون عبر منصة أبشر للتوظيف.

شروط التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات 1444

يشترط ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومقيم داخل السعودية. أن يكون متميز بحسن السير والسلوك والسيرة الحسنة والسمعة الجيدة. إلا يكون سبق له الحكم عليه في أحدى جرائم الشرف أو الأمانة. عدم زواج المتقدم من سيدة غير سعودية. اجتياز الاختبارات والفحص الطبي والمقابلة الشخصية. تناسب الطول مع الوزن من الشروط الأساسية. الحصول على المؤهل العلمي المطلوب في الوظائف المعلن عنها عبر منصة أبشر.

الرتب المعلن عنها في وظائف وزارة الداخلية السعودية

تم التوضيح أن المؤهل المطلوب لتقديم في الوظائف المعلن عنها هي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وتتمثل الرتب في:

رتبة عريف. جندي. وكيل رقيب. جندي أول.

التقديم على وظائف مكافحة المخدرات عبر منصة أبشر رابط التقديم

تستقبل منصة أبشر لتوظيف الإلكترونية من يوم السبت القادم والموافق 22/1/1444 هجرياً طلبت التوظيف على الوظائف المعلن عنها وذلك من خلال اتباع الإجراءات التالية:

وذلك من خلال الدخول على منصة أبشر لتوظيف وأتباع الإجراءات المطلوبة وتسجيل البيانات المطلوبة.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بوظائف مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية السعودية والتي يتم التقديم عليها عبر منصة أبشر الإلكترونية، فقد أوضحنا لكم شروط التسجيل، والوظائف المتوفرة، بالإضافة إلى رابط التقديم عبر منصة أبشر على وظائف مكافحة المخدرات، وموعد التقديم على تلك الوظائف، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفي إنتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها دائما.