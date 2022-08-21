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عمر شويل - جدة يتساءل الكثيريين حول المملكة عن متى يتم تجديد بطاقة الاحوال 1444 رغبةً في تفادي أي غرامات ناتجة عن التأخير، حيث وفرت وزارة الداخلية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية توفيرًا للوقت والجهد على جميع الأشخاص كما أتاجت إمكانية تجديد بطاقة الأحوال من خلال منصة أبشر التي تضم عدد كبير من الخدمات التي يحتاج إليها جميع المواطنين والمقيمين، واليوم سوف نوضح لكم المزيد التفاصيل تابعونا.

متى يتم تجديد بطاقة الاحوال

يرغب الكثيرين في التعرف على متى يتم تجديد بطاقة الأحوال لكي يقومون بذلك قبل انتهاء الفترة وهي 180 يوم، وفي حال تأخر الشخص عن التجديد سيتعرض لدفع غرامة مالية بسبب هذا التأخير، لذا لابد من الإسراع لتجديدها قبل الانتهاء.

شروط تجديد بطاقة الأحوال

هناك مجموعة من الشروط الخاصة بتجديد بطاقة الأحوال والمُحددة من قبل الجهات المسؤولة وهي:

لابد أن يتم التجديد قبل انتهاء صلاحية البطاقة وهي 180 يوم أو أقل من ذلك.

يشترط توفير صورة مطابقة لكافة الشروط لكي لا يتم إلغاء الطلب.

ضرورة تسديد جميع الغرامات المالية الخاصة بالشخص المتقدم لطلب لدى الأحوال.

لابد من امتلاك حساب مفعل وجاري عبر منصة أبشر الإلكترونية.

طريقة تجديد بطاقة الأحوال

يُمكنك تجديد بطاقة الأحوال عبر منصة أبشر الإلكترونية وذلك عبر الآتي:

انتقل مباشرةً إلى الرابط الرسمي منصة أبشر الإلكترونية.

أكتب اسم المستخدم وكلمة المرور ثم أنقر تسجيل دخول.

النقر على خدماتي ثم اختر الأحوال المدنية.

الضغط خانة تجديد الهوية الوطنية ثم أطلع على الشروط الخاصة بالصورة الشخصية.

يتم رفع الصورة الشخصية ثم اختر العنوان لاستلام بطاقة الأحوال.

رسوم تجديد بطاقة الأحوال

في حال تجديد بطاقة الأحوال قبل انتهاءها حتى ولو بيوم فقط لا يتم تسديد أي رسوم خاصة بالتجديد، ولكن في حال تخطي الفترة المُحددة يتم فرض غرامة تصل لـ 100 ريال سعودي ويتم التسديد من خلال القنوات الخاصة بالسداد الإلكتروني.

رابط تجديد بطاقة الأحوال absher.sa

لكي تتمكن من تجديد بطاقة الأحوال يُمكنك ذلك عبر الاتجاه بشكل مباشر إلى الرابط الرسمي لها لكي يتم التجديد قبل انتهاء صلاحية البطاقة بـ 180 يوم أو اقل من ذلك لكي لا يتعرض الشخص لدفع غرامة في حال التأخير، ويُمكنك التجديد من خلال منصة أبشر التي تضم الكثير من الخدمات الإلكترونية الآخرى.