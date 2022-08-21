تعتبر طريقة تجديد هوية زائر في السعودية 2022 من الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثيرين حول المملكة العربية السعودية، حيث تسعى المديرية العامة للجوازات في توفير كافة الخدمات بشكل إلكتروني توفيرًا للوقت والجهد، فتجديد الهوية يرغب الأشخاص في القيام بذلك الأمر، فهو إجراء قامت الجاوازت بتطبيقه على كافة المواطنين المقيمين اليمنين كما وفرت إمكانية طباعته عبر منصة أبشر الإلكترونية التي تضم مجموعة كبيرة من الخدمات.

طريقة تجديد هوية زائر في السعودية 2022

لكي تتمكن من تجديد هوية زائر في المملكة العربية السعودية عبر المنصة الإلكترونية لأبشر وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

انتقل مباشرةً إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية الرسمي.

سجل دخول عن طريق كتابة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

أنتقل إلى الخدمات الإلكترونية ثم اختر الجوازات ثم اختر تمديد تأشيرة الزيارة.

اختر المتابعة ثم انقر على اسم الزائر ثم أضغط على اختبار ثم وافق على الأحكام والشروط.

قم بالتأكيد على تمديد تأشيرة الزيارة وسوف تظهر لك موعد انتهائها بالتفصيل.

استعلام عن هوية زائر برقم الهوية

لكي تتمكن من الاستعلام عن هوية زائر برقم الهوية عبر منصة أبشر الإلكترونية وذلك عبر الآتي:

أذهب مباشرةً إلى رابط أبشر الإلكتروني.

النقر على خانة الخيارات ثم اختر الاستعلامات الإلكترونية.

النقر على خانة الجوازات ثم اختر الاستعلان عن هوية زائر.

قم بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

سوف تظهر لك جميع التفاصيل والتي تشمل كلاً من مدة الزيارة، والرسوم المُراد تسديدها وأيضًا تاريخ انتهائها.

رابط تجديد هوية زائر absher.sa

يرغب الكثير من المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية في القيام بتجديد هوية زائر، ويُمكنهم ذلك عبر الانتقال مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها بدقة كاملة لكي تقوم بتجديدها دون عائق، ولابد من تسديد الرسوم وهي 100 ريال سعودي وأكدت المديرية العامة للجوازات السعودية على ضرورة تسديدها حتى نهاية الثلاثاء يوم 25/1/1444 الموافق 23 أغسطس بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى المقر الخاص بها.