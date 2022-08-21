أستلم قرض آهل بدون كفيل ب60 ألف ريال بأقساط ميسرة بدون فوائد

بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية يوفر برنامج قرض آهل لجميع العملاء السعوديين الحاصلين على قرض سابق من البنك مثل قرض الأسرة أو قرض الزواج أو قرض كنف للنساء لضمان الحصول على موافقة فورية عند طلب هذا التمويل بالمملكة العربية السعودية كذلك لابد من توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة لكي يضمن العميل السعودي الحصول على قرض بدون فوائد إضافية بأقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية تصل إلى خمسة سنوات كذلك بدون دفع رسوم إدارية على المبلغ التمويلي الذي يتراوح من 18 ألف ريال حتى 60 ألف ريال سعودي بعد موافقة بنك التسليف الذي يطلق عليه في الفترة الحالية أسم بنك التنمية الاجتماعية داخل السعودية.

أهم شروط الحصول على قرض آهل للعملاء السعوديين بالمملكة

يمكن الآن الحصول على قرض آهل من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية في السعودية بمبلغ يصل إلى 60,000 ريال سعودي بدون هامش ربح بالتقسيط لمدة ستون شهر كحد أقصى ولكن حتى يحصل العميل المتقدم السعودي على تلك المزايا لابد من توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية للتمويل بالبنك فيما يلي:

يشترط قرض آهل في السعودية أن يكون الدخل الشهري للعملاء السعوديين لا يزيد عن 14,500 ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم السعودي لا يتعدى عمره 70 عام عند طلب قرض منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.

كذلك برنامج قرض آهل المخصص لخدمة المواطنين السعوديين يطلب توفير أثباث موافقة الكفيل أو الضامن السعودي بالمملكة بخلاف موظفي القطاع الحكومي.

لابد من توفير سجل ائتماني جيد من كافة العملاء السعوديين الراغبين في التقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل السعودي.

كافة المميزات المتوفرة للأفراد عند طلب قرض منتج آهل