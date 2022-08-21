نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم مكافحة المخدرات 1444 عبر jobs.sa أبشر للتوظيف والشروط اللازمة للتقديم في المقال التالي
أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن فتح الباب لـ تقديم مكافحة المخدرات 1444 بداية من اليوم السبت 22 \ 01 \ 1444 هـ، وذلك وفقا لما قررته الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، حيث كانت قد أعلنت في يوم الخميس الماضي عن فتح باب التسجيل على الوظائف العسكريةفي هيئة مكافحة المخدرات للرجال لتقلد بعض الرتب العسكرية في الهيئة، والالتحاق بوظيفة على رتبة وكيل رقيب، رتبة جندي أول، ورتبة عريف، ووظيفة جندي وذلك للتعيين والتمكن من شغل هذه الوظيفة في مختلف مناطق المملكة السعودية، وبدورنا سنوضح لكم أهم المؤهلات المطلوبة وشروط تقديم مكافحة المخدرات للرجال 1444.
تقديم مكافحة المخدرات 1444
بعد فتح وتفعيل رابط تقديم مكافحة المخدرات 1444، يتمكن كل مواطن سعودي التقديم على الوظائف التي ذكرناها من قبل عبر موقع أبشر للتوظيف، لمن توفرت فيهم الشروط والمؤهلات المطلوبة، وذلك ابتداء من تاريخ اليوم وحتى يوم الخميس الموافق 25 08 2022/ ل1444/01/27هـ، ويمكن التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولاً يجب تسجيل الدخول إلى موقع أبشر للتوظيف.
- ومن ثم يجب تعبئة كافة البيانات المطلوبة بعد اتمام قراءة كافة الشروط والمؤهلات المطلوبة.
- يجب اختيار مديرية مكافحة المخدرات.
- ومن ثم اتباع كافةالتعليمات الذي يحتاجها الموقع بخصوص اكتمال التقديم.
شروط تقديم مكافحة المخدرات 1444
وفي الإطار ذاته حددت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مجموعة من الشروط اللازمة لـ تقديم مكافحة المخدرات 1444وهي كالتالي:
- الشروط اللازمة لـ رتبة وكيل رقيب: يحب ان يكون حامل لشهادة البكالوريوس، في تخصص (إدارة مالية، إحصاء، علم المعلومات).
- شروط رتبة عريف: أن يكون حامل لشهادة دبلوم لمدة سنتين أو أكثر بعد شهادة الثانوية العامة أو مؤهل أعلى في تخصص (أمن سيبراني، محاسبة).
- شرو ط جندي أول: أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة + دورة تدريبية معتمدة أو حاصل على دبلوم لمدة سنة أو أكثر بعد حصوله على الثانوية العامة في التخصصات المطلوبة أو حاصل مؤهل أعلى في ذات التخصص(أمن سيبراني، إدارة المخاطر).
- وأخيرا شروط رتبة جندي: وهي أن يكون المتقدم حامل لشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
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