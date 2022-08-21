الاستعلام عن رسوم مكتب العمل من الأمور الهامة التي يبحث عنها الوافدين للمملكة العربية السعودية، حيث يرغبون في تحديد الرخصة الخاصة بالعمل لديهم وسداد المبلغ المستحق لتجديدها، حيث يُمكنك القيام بذلك الأمر بكل سهولة ويُسر وذلك عبر البوابة الرسمية لوزارة العمل والتي تضم مجموعة كبيرة من الخدمات الآخرى، واليوم سوق نوضح لكم المزيد من التفاصيل تابعونا.

الاستعلام عن رسوم مكتب العمل

لكي تتمكن من الاستعلام عن الرسوم الخاصة بمكتب العمل وذلك عبر اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

انتقل مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة العمل السعودية.

اختر خانة البوابة الخاصة للخدمات الإلكترونية ثم انقر على الاستعلام.

انقر على خدمة بدء الاستعلام ثم اختر خدمة رخصة العمل.

الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة

لكي تتمكن من الاستعلام عن رسوم مكتب العمل يُمكنك ذلك عبر اتباع الآتي وذلك عبر رقم الإقامة:

انتقل لوزارة العمل السعودية ثم اختر الخدمات.

الضغط بعد ذلك على الاستعلام ثم اختر خدمة رخص العمل.

حدد البحث ثم ادخل رقم الإقامة وجميع البيانات المطلوبة.

أنقر على البحث ثم اطلع على كافة التفاصيل الخاصة بالسداد.

تسديد رسوم رخصة العمل

يتساءل الكثيرين حول المملكة العربية السعودية عن تسديد الرسوم الخاصة برخصة العمل وذلك عبر اتباع الآتي:

انتقل مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بموقع الراجحي.

النقر على تسجيل الدخول ثم اختر المدفوعات ثم اختر سداد الفواتير.

اختر العرض ثم أنقر على إضافة فاتورة جديدة.

حدد وزارة الموارد البشرية ثم أكتب رقم السداد ثم أنقر على تأكيد.

أدخل جميع التفاصيل في الخانات الشاغرة لها.

النقر على دفع الفواتير ثم أنقر على سدد الرسوم.

طرق التواصل مع مكتب العمل

هناك عدة طرق للتواصل مع مكتب العمل والتي اوضحتها وزارة العمل السعودية وهي: