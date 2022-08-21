نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رسوم مكتب العمل في المقال التالي
الاستعلام عن رسوم مكتب العمل من الأمور الهامة التي يبحث عنها الوافدين للمملكة العربية السعودية، حيث يرغبون في تحديد الرخصة الخاصة بالعمل لديهم وسداد المبلغ المستحق لتجديدها، حيث يُمكنك القيام بذلك الأمر بكل سهولة ويُسر وذلك عبر البوابة الرسمية لوزارة العمل والتي تضم مجموعة كبيرة من الخدمات الآخرى، واليوم سوق نوضح لكم المزيد من التفاصيل تابعونا.
الاستعلام عن رسوم مكتب العمل
لكي تتمكن من الاستعلام عن الرسوم الخاصة بمكتب العمل وذلك عبر اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:
- انتقل مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة العمل السعودية.
- اختر خانة البوابة الخاصة للخدمات الإلكترونية ثم انقر على الاستعلام.
- انقر على خدمة بدء الاستعلام ثم اختر خدمة رخصة العمل.
الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة
لكي تتمكن من الاستعلام عن رسوم مكتب العمل يُمكنك ذلك عبر اتباع الآتي وذلك عبر رقم الإقامة:
- انتقل لوزارة العمل السعودية ثم اختر الخدمات.
- الضغط بعد ذلك على الاستعلام ثم اختر خدمة رخص العمل.
- حدد البحث ثم ادخل رقم الإقامة وجميع البيانات المطلوبة.
- أنقر على البحث ثم اطلع على كافة التفاصيل الخاصة بالسداد.
تسديد رسوم رخصة العمل
يتساءل الكثيرين حول المملكة العربية السعودية عن تسديد الرسوم الخاصة برخصة العمل وذلك عبر اتباع الآتي:
- انتقل مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بموقع الراجحي.
- النقر على تسجيل الدخول ثم اختر المدفوعات ثم اختر سداد الفواتير.
- اختر العرض ثم أنقر على إضافة فاتورة جديدة.
- حدد وزارة الموارد البشرية ثم أكتب رقم السداد ثم أنقر على تأكيد.
- أدخل جميع التفاصيل في الخانات الشاغرة لها.
- النقر على دفع الفواتير ثم أنقر على سدد الرسوم.
طرق التواصل مع مكتب العمل
هناك عدة طرق للتواصل مع مكتب العمل والتي اوضحتها وزارة العمل السعودية وهي:
- يُمكنك التواصل عبر الرقم الموحد الخاص بالوزارة وهو 19911 لكي يتم الرد على جميع الاستفسارات والأسئلة.
- تواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالموظفين وهو [email protected]
- يُمكنك التواصل عبر الرابط الرسمي الخاص بالوزارة عبر منصة تويتر الرسمية لكي تستفسر عن أي أمر يتعلق بذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن رسوم مكتب العمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.