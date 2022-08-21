نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن الحاسبة التقديرية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعتبر برنامج حساب المواطن واحد من ضمن البرامج التي تُقدم يد العون للكثير من مواطني المملكة العربية السعودية ولكن بشروط مُحددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يبحث الكثيرين عن حساب المواطن الحاسبة التقديرية 1444 وخاصة بعد إصدار قرار بإعادة فتح باب التسجيل مرة أخرى بعد إنقطاع دام لعدة سنوات، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص ذلك الأمر.

حساب المواطن الحاسبة التقديرية 1444

يُمكنك استخدام حاسبة المواطن التقديرية وذلك عبر اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

أذهب مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بحساب المواطن.

النقر على الحاسبة التقديرية ثم حدد إذا كان الشخص مسجل أم لا.

أختر مستفيد مستقل أو رب أسرة ثم أدخل البيانات المطلوبة.

الضغط على خانة الحساب ثم أطلع على مبلغ الدعم التقديري.

تسجيل جديد حساب المواطن 2022

يُمكنك التسجيل في حساب المواطن وذلك عبر إعادة فتحه مرة أخرى وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

انتقل مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بحساب المواطن.

النقر على تسجيل جديد ثم أكتب البيانات المطلوبة بدقة كاملة.

النقر على تسجيل ثم تأكد من صحة البيانات وسوف يتم إرسال رسالة نصية عبر جوالك.

سوف تظهر لك رسالة تفيد نجاح عملية التسجيل في حساب المواطن.

كيف اعرف اني مؤهل في حساب المواطن

لكي تتمكن من التعرف على كونك شخص مؤهل في حساب المواطن أم لا وذلك عبر الآتي:

أذهب مباشرةً إلى رابط حساب المواطن الرسمي.

سجل دخول ثم أنقر على دراسة الأهلية.

اطلع على جميع التفاصيل التي تخص حساب المواطن.

طريقة الاستعلام عن حساب المواطن

لكي تتمكن من الاستعلام عن حساب المواطن الرسمي وذلك عبر اتباع الآتي:

الذهاب مباشرةً إلى رابط حساب المواطن الرسمي.

أكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

النقر على تسجيل دخول ثم اختر الاستعلام عن حساب المواطن.

الضغط على خانة الاستعلام وسوف تظهر لك جميع التفاصيل.

تحديث البيانات في حساب المواطن 1444

يُمكنك تحديث حساب المواطن في حال طلب ذلك من قبل الجهات المسؤولة، لذا اتبع الآتي: