شروط التسجيل في جميعه انسان عبر موقعنا، حيث تُعد جمعية إنسان واحدة من ضمن الجمعيات الخيرية المتواجدة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، فهي تُساهم في تقديم يد العون للكثير من الأسر المحتاجة من اجل توفير حياة كريمة لهم، حيث يتم الإشراف على الجميعات من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

شروط التسجيل في جميعه انسان

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لكي يتم الحصول على الدعم من قبل جمعية انسان وهي:

ضرورة أن يكون الشخص كامل الأهلية.

لابد أن يكون الشخص طيب السمعة وأن يكون سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون عُمره لا يقل عن 18 عام ويتم استثناء الطلاب.

ألا يكون محكموم عليه في أي جريمة مخله بالشرف أو الامانة.

ضرورة أن يقوم بتسديد الاشتراك الشهري.

طريقة التسجيل في جمعية إنسان

يُمكنك التسجيل في جميعة إنسان وذلك عبر اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

انتقل مباشرةً إلى الرابط الرسمي لخاص بموقع إنسان.

الضغط على خانة العضوية ثم سجل دخول بواسطة البيانات الخاصة بك.

اختر ما يناسبك ثم أنقر على أيقونة التأكيد.

كيفية التبرع للجمعية إنسان الخيرية

لكي تتمكن من التبرع للجميعة لابد من التواصل عبر الرقم المخصص للواتس آب وهو 966556556249+، حيث أنها تستقبل كافة التبرعات الخاصة بالأسر المحتاجة والأيتام وجميع الأسرة المستحقة للدعم لتوفير حياة كريمة لهم، ولكي تتمكنون من التواصل مع الجمعية يُمكنكم ذلك عبر الموقع الرسمي لها أو عبر الهاتف المخصص لذلك وهو 920001133 أو تواصل عبر منصة توتير الرسمية.

ما هي أسباب سحب العضوية في جمعية إنسان؟

هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى سحب العضوية في جميعة إنسان وهي: