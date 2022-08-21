نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” خطوات التحقق من ساند برقم الهوية 1444 بالتفاصيل gosi.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التحقق من سند برقم الهوية 1444 يبحث عنه عديد من الاشخاص مع الإجراءات الخاصة بالمستفيدين من الخدمة التي توفر التأمين الاجتماعي للمواطنين السعوديين الذين مرت بهم ظروف عصيبة وفقدوا وظائفهم ، تهدف الحكومة إلى توفير حياة كريمة لمواطني الدولة في إطار مشروع التكافل الاجتماعي. تقدم هذه المقالة تفاصيل حول كيفية التحقق من هويتك من خلال رابط لرقم التعريف 1444 وإجراءات لمتلقي هذه الخدمة.

خدمة التحقق من اهلية نظام ساند

خدمة التحقق من الأهلية هي خدمة تتكفل بتقديمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومن خلالها يستطيع المشترك في (SANID) أن يقوم بالتحقق من الأهلية حتي يتثني له لحصول على تعويض التعطل ويتم ذلك من خلال دخول هذا الشخص الي الرابط الإلكتروني المخصص لهذه الخدمة عبر نظام SANID وتوفير رقم التعريف وكود التحقق المرئي يُمنح التأمين الاجتماعي دون الحاجة إلى زيارة المقر الرئيسي ومكاتب العمل، والأشخاص الذين يرغبون في تأكيد أهليتهم لهذا الدعم أو في حال عدمه يمكنهم القيام بهذه الخطوة إلكترونيًا من خلال رقم الهوية.

برنامج ساند

يهدف برنامج ساند لمد يد العون لكل الاشخاص الذين فقدوا وظائفهم حتى يجدوا وظيفة جديدة، وهو مقدم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، ويقدم فقط للمواطنين السعوديين، فلا يستفيد منه الوافدون.كما يوفر الدعم اللازم للحصول على التدريب خلال فترات البطالة والعمل للتأهل لوظيفة جديدة كما يبرز النظام من خلال تشجيع المواطنين السعوديين على الالتحاق بالقطاع الخاص دون خوف من فقدان وظائفهم، حيث يساعدهم هذا الدعم حتى يجدوا وظيفة جديدة. إنه جاد في البحث عن وظيفة جديدة إذا كان يريد هذا الدعم.

التحقق من الهوية مع رقم التعريف 1444

يمكن للشخص أن يقوم بالتحقق عن طريق استخدام رقم هوية حيث يتم عمل الخطوات التالية:

يتم اولاً إدخال الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

ثم ينتقل إلى علامة التبويب (الخدمات الإلكترونية).

انقر بعدها علي فوق “فحص سريع”.

حدد ساند.

اكتب الرقم الخاص بالهوية وذلك في الخانة المخصصة

ثم يطلب منك كتابة رمز التحقق

انقر فوق “تأكيد”.

وبالتالي، فإن حالة أهلية دعم ساند تُظهر ما إذا كان مقدم الطلب مؤهلًا لأهلية ساند أم لا.

طريقة التسجيل في ساند

للقيام بالتسجيل في برنامج ساند للبطالة يمكن اتباع الخطوات التالية: