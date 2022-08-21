وزارة الشؤون الاسلامية تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة تعرف على التفاصيل

وزارة الشؤون الاسلامية أعلنت اليوم عن البدء في استقبال الطلبات الخاصة بالتوظيف وذلك عبر بوابة الوزارة الإلكترونية الرسمية، وسوف نقوم معكم من خلال المقال التالي بعرض أبرز وظائف الشؤون الاسلامية وطريقة التقديم بها.

وظائف الشؤون الاسلامية 1444

أوضحت الوزارة أنه يوجد عدد من الوظائف الشاغرة لديها والتي من أهمها :

مراقبين

الدعوة

حراس أمن.

أئمة.

مؤذنين

شروط التقديم في وظائف وزارة الشؤون الاسلامية

يجب ان يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس في العلوم الشرعية بالنسبة لكافة التخصصات ماعدا حراس الامن.

يجب ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما، وأن يكون سعودي الجنسية.

ينبغي ان يكون المتقدم لائقا صحيا.

يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولم يسبق له الإدانة في أحد قضايا الشرف او الأمانة.

لم يتم الحكم على المتقدم من قبل بحد شرعي أو بعقوبة سجن تزيد عن السنة.

يجب ألا يكون قد تم فصل المتقدم من قبل من خدمة المملكة لأسباب التأديبية، وفي حالة الفصل يجب مرور عام على الأقل من تاريخ الفصل.

اجتياز المقابلة الشخصية أمرا ضروريا.

يجب ألا يكون المتقدم غير متقاعد سواء من القطاع العام او الخاص، كما يجب ألا يكون المتقدم مرتبطا بجهة عمل أخرى.

يجب ألا يكون مسجلا في التأمينات الاجتماعية.

التقديم لا يعني القبول حيث يخضع المتقدم لمعايير القبول والمفاضلة.

يجب أن يتم تعبئة البيانات بمنتهى الدقة والحرص، حيث سيتم استبعاد من ديه اختلاف في البيانات.

رقم الهاتف الجوال هو الوسيلة الأساسية للتواصل مع المتقدمين.

رابط التسجيل في وظائف الشئون الاسلامية

أوضحت الوزارة انه قد تم البدء في قبول الطلبات الخاصة بالوظائف الشاغرة، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

في البداية يتم الدخول إلى موقع الوزارة.

يختار المتقدم الوظيفة التي يرغب في التقديم بها.

بعد الاطلاع على الشروط والموافقة عليها يتم الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني.

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول بها.

يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة بمنتهي الحرص.

يضغط المستخدم على تقديم.

وبهذا نكون قد اوضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم على وظائف الشؤون الاسلامية وتفاصيل التقديم بها