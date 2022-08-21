نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم بدون مقابل ارض مجانية مساعدة للمحتاجين والارامل والمطلقات بالمملكة في المقال التالي
قد يرغب الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية المحاجين إلى المساعدة من النساء والرجال في معرفة كيفية الحصول على منحة ارض مجانية من الحكومة السعودية، حيث قدمت الحكومة بعض البرامج التي تساعد المواطنين في الحصول على سكن خاص بهم وأبرز هذه البرامج هي برنامج سكني وتم إطلاقه مؤخرًا في القطاع العقاري وهي من أفضل المساعدات التي قامت حكومة السعودية بتقديمها إلى المواطنين الذين ليس لديهم سكن خاص بهم.
طريقة الحصول على منحة ارض مجانية من برنامج سكني
يمكنكم الحصول على قطعة أرض سكنية وحجزها عبر برنامج سكني المقدم من القطاع العقاري من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- قد بالنقر على رابط منصة سكني الإلكترونية ثم انقر على أيقونة “تسجيل الدخول” وسجل دخولك على المنصة.
- بعد ذلك اضغط على زر “قطعة أرض” وبعدها اضغط على القطعة التي تناسبك وبعدها اضغط على زر “حجز قطعة الأرض”.
- ثم قم بالضغط على أيقونة “تأكيد” وتتم مطالبتك بعد ذلك بتوقيع عقد حجز قطعة الأرض وكل ذلك يتم إلكترونيًا.
- وأخيرًا قم بطباعة العقد الذي قمت بتوقيعه وسيتم التواصل معك للمزيد من الإجراءات الخاصة بحصولك على قطعة الأرض.
شروط حجز قطعة أرض سكني من برنامج سكني السعودي
ووضع برنامج “سكني” الإلكتروني عدة شروط يجب أن تتوافر في أي شخص يرغب في الحصول على قطعة أرض سكنية والشروط كالآتي:-
- من الضروري أن يكون الشخص المتقدم على قطعة الأرض سعودي الجنسية من حيث أصله ومنشأه.
- يشترط أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية على الأقل قبل ثلاثة أشهر من وقت التقديم.
- عمر الشخص المتقدم يجب ألا يقل عن السن القانوني وهو عمر الـ 18 عام ولا يزيد عن سن التقاعد وهو عمر الـ 60 عام.
- تقديم إثبات ملكيته لقطعة الأرض ويشترط أن تكون هذه أول مرة له يتقدم أو يتلقى مساعدة منحة أرض سكنية من أي برنامج من برامج الإسكان العقاري.
- بالنسبة للأرامل والمطلقات الغير سعوديات يمكنهم التقديم بشرط أن يكون لديهن أبناء من أب سعودي وعمرهن لا يقل عن 25 عام.
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