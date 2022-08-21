نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العودة للمدارس في السعودية 1444 على الأدوات المدرسية في المقال التالي
إن العروض الخاصة بالعودة للمدارس داخل المملكة السعودية أصبحت متاحة لجميع العملاء وخاصة مع اقتراب بداية الدراسة، التي لم يتبقى عليها سوى أيام معدودة وتبدأ لجميع المراحل من الابتدائي حتى الجامعة، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنوضح لكم عروض العودة للمدارس في السعودية 1444 مع ذكر أهم التفاصيل الخاصة بهذا الأمر.
عروض العودة للمدارس في السعودية 1444
لقد تم إطلاق عروض كثيرة خاصة بالعودة للمدرسة من قبل المتاجر الخاصة بالتسوق الإلكتروني داخل المملكة السعودية، هذه العروض تشمل تخفيضات وخصومات على تجهيزات المدارس، وتشمل الحقائب، الكتب، الملابس، الأقلام وكذلك الأحذية، بالإضافة للخصومات على الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها الطلاب من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، ومعها الأجهزة اللوحية، وإليكم بعض العروض التي تقدم وهي كالآتي:
عروض جرير لعودة المدارس
- خصم على جميع الحقائب المدرسية التي تقدر بحوالي 99 ريال وخصم 20 بالمائة عند الاستخدام للبطاقة الائتمانية الخاصة ببنك السعودية الاستثماري.
- عروض جرير للأطفال حقيبة الظهر الصغيرة تكون سعرها 99 ريال.
- حقيبة ظهر حجمها صغير 159 ريال.
- عروض على حافظات الطعام وقوارير المياه فعلى سبيل المثال روكو حقيبة الوجبة لونها أزرق السعر 55 ريال.
- حافظة فلامنجو للغداء 69 ريال.
- حافظة المياه بحجم 700 مللي السعر 99 ريال.
- آلة حاسبة كاسيو 155 ريال.
- كاسيو بلس التي تعد الطبعة الثانية بسعر 69 ريال.
- آلة حاسبة 225 ريال.
عروض نمشي العودة للمدرسة
إن عروض نمشي الخاص بالتسوق الإلكتروني لديه عروض خاصة بالعودة للمدرسة للسيدات والرجال والأطفال، وإليكم هذه العروض وهي كالآتي:
- حذاء بيكو نايك سعره القديم كان 249 ريال السعر الجديد 125 ريال وهذا الحذاء للأطفال.
- خصومات قدرها 30% على الأحذية بماركة أديداس، فسعر حذاء الأطفال من أديداس كان 225 ريال أصبح 185 ريال.
- حقائب أديداس خصم 30 بالمائة عليها سعرها القديم 155 ريال السعر الجديد 109 ريال.
- أما عن عروض نمشي للسيدات 40 بالمائة خصومات على أحمر الشفاه المطفي الفعل القديم كان 62 ريال أما السعر الجديد 37 ريال.
- خصم 30 بالمائة على فلاب أوفر دكني سعره القديم كان 1050 السعر الجديد 735 ريال.
- أيضاً عروض السيدات خصم 40% تكون على واي اكس بروفيشنال وهذا على باليت الايشادو التي كان سعرها 130 ريال وأصبح 78 ريال.
- عروض رجال 30 % خصم على الأحذية الخاصة بالركض فبعد أن كانت بسعر 289 ريال بعد الخصم أصبحت 202 ريال.
- احذيه تتبع ماركة اديداس السعر القديم كان 349 ريال أما السعر الجديد 244 ريال.
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