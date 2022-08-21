تمويل الأولي تسجيل دخول | تمويل tamweel aloula

تمويل الأولي تسجيل دخول، حيث تعد منصة الأولي من المنصات التمويلية المعتمدة من المصرف المركزي السعودي في المملكة العربية السُّعُودية، حيث تعد هذه الشركة واحدة من الشركات التي تقدم تمويلات غير مصرفية بتوفير عدد من الحلول التمويلية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، التي بدورها تعمل علي تلبية الاحتياجات التمويلية لجميع فئات المجتمع السعودي من الجنسين، وتعمل منصة الأولي إلى توفير منتج المرابحة والتمويل التأجيري وعدد من المنتجات التمويلية للشركات والمؤسسات العاملة داخل الأراضي السُّعُودية، ويوجد تسهيلات من جانب الأولي لجميع أنواع التمويلات التي يرغب العملاء في صرفها، وسوف نوضح مواصفات التمويلات الممكن الحصول عليها من تمويل الأولي تسجيل دخول.

تمويل الأولي تسجيل دخول

توفر منصة الأولي تمويل الأفراد لجميع فئات المجتمع السعودي من الرجال والنساء، ويتم الحصول علي تمويل الأفراد النقدي بالمواصفات التالية:

يتم صرف هذا المنتج للأفراد للسعوديين.

يشمل الصرف للأفراد المتقاعدين السعوديين ومن هم على قوة العمل بالمملكة.

العمر الخاص بالمتقدم يجب أن يكون من 21 سنة حتي 60 عام عند نهاية العقد حتي يستطيع الحصول علي التمويل.

الحد الأدنى لراتب أي عميل هو مبلغ 4,000 ريال.

الحد الأدنى لطلب مبلغ تمويل يجب ألا يقل عن 10,000 ريال سعودي.

مدة الخدمة من الأولي هي 6 شهور على الأقل وهذا ما يخص القطاع الخاص.

مدة الخدمة هي 3 شهور على الأقل فيما يخص القطاع الحكومي والقطاع شبه الحكومي.

مدة سداد قيمة التمويل النقدي تكون في مدة زمنية أقصاها 60 شهر فقط.

منتج التمويل التأجيري

توفر منصة الأولي نوع تمويلي وهو المنتج التأجيري، الذي يخص الحصول علي تمويل مركبة، حيث ستكون ملكية المركبة لشركة تمويل الأولى، وبعد انتهاء العقد سوف تتنقل الملكية الخاصة بالمركبة للعميل، وفيما يلي مواصفات التمويل:

التمويل متاح صرفه للسعوديين والمقيمين.

العمر الخاص بكل عميل يجب أن يكون من 21 سنة إلى 65 سنة إلى نهاية العقد.

الحد الأدنى للراتب من أجل طلب هذا المنتج التمويلي هو مبلغ 3,500 ريال.

مدة الخدمة تصل إلى 6 شهور في الأقل للعاملين في القطاع الخاص.

مدة الخدمة تصل إلى 3 شهور على الأقل وهذا ما يخص عاملي القطاع الحكومي أو عاملي القطاع شبه الحكومي.

موعد السداد الخاص بالتمويل التأجيري تكون في مدة أقصاها 60 شهر فقط من تاريخ الحصول علي التمويل.

كيف أقدم علي تمويلات الأولي؟

يتم التقديم إلكترونيا للحصول علي تمويل شخصي من منصة الأولي للتمويل المالي للأفراد في المملكة، ويتم التقديم بهذه الخطوات التالية: