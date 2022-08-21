نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف جامعة الطائف 1444 منصة التوظيف لجامعة الطائف apps.tu.edu.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف جامعة الطائف 1444، أعلنت جامعة الطائف عن حاجتها لشغل عدة وظائف أكاديمية بوظيفة “أستاذ مساعد، محاضر”، بنظام التعاقد بدوام كامل لعدة تخصصات، من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه رجال ونساء، على أن يكون التقديم إلكترونياً من خلال موقع الجامعة الإلكتروني منصة التوظيف، وقد حرص موقعنا ثقفني على نقل الخبر من مصادره الرسمية بالتفاصيل، ضمن تغطيه موقعنا لأهم وأخر الأخبار التي تهم مختلف الفئات، لذالك نعرض عليكم شروط التقديم والمستندات المطلوبة وكذا الرابط الرسمي المباشر للتسجيل على الوظائف المطلوبة.
تعلن #جامعة_الطائف عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الأكاديمية بنظام العقود ودوام كامل للعام الجامعي 1444هـ للرجال والنساء حملة الدكتوراه والماجستير حسب التخصصات والتفاصيل التالية: pic.twitter.com/ON4LlSbPkB
— جامعة الطائف
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