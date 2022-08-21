نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف جامعة الطائف 1444 “رجال | نساء” أستاذ مساعد ومحاضر وشروط التقديم في المقال التالي
أعلنت جامعة الطائف عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بها، وقالت أن رابط تقديم وظائف جامعة الطائف مفتوح بداية من اليوم الأحد 2022/08/21 ومستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 2022/08/24، وحددت الجامعة الشروط المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة، وقالت أن الوظائف متاحة للرجال والنساء بنظام العقود بدوام كامل للعام الدراسي الجديد 1444 لحملة شهادة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، للعمل كأستاذ مساعد، ومحاضر بالجامعة، ونحن من خلال هذا المقال سنوضح تفاصيل الوظائف ورابط التسجيل والتخصصات المطلوبة.
رابط تقديم وظائف جامعة الطائف 1444
- الدخول على رابط جامعة الطائف منصة الوظائف apps.tu.edu.sa.
- تحديد الوظيفة التي تناسب مؤهلاتك وخبراتك العلمية ” أستاذ مساعد/ محاضر” والنقر عليها.
- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من المتقدم “الاسم/ السجل المدني/ وكافة البيانات الأخرى”.
- تسجيل بيانات المؤهل العلمي الحاصل عليه المتقدم.
- كتابة كافة الدورات والخبرات التي حصلت عليها مع إرفاق ما يثبت ذالك إن وجد.
- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ثم رفع الطلب والإحتفاظ برقم الطلب.
تعلن #جامعة_الطائف عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الأكاديمية بنظام العقود ودوام كامل للعام الجامعي 1444هـ للرجال والنساء حملة الدكتوراه والماجستير حسب التخصصات والتفاصيل التالية: pic.twitter.com/ON4LlSbPkB
— جامعة الطائف
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط تقديم وظائف جامعة الطائف 1444 “رجال | نساء” أستاذ مساعد ومحاضر وشروط التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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