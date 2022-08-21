رابط تقديم وظائف جامعة الطائف 1444 “رجال | نساء” أستاذ مساعد ومحاضر وشروط التقديم

أعلنت جامعة الطائف عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بها، وقالت أن رابط تقديم وظائف جامعة الطائف مفتوح بداية من اليوم الأحد 2022/08/21 ومستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 2022/08/24، وحددت الجامعة الشروط المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة، وقالت أن الوظائف متاحة للرجال والنساء بنظام العقود بدوام كامل للعام الدراسي الجديد 1444 لحملة شهادة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، للعمل كأستاذ مساعد، ومحاضر بالجامعة، ونحن من خلال هذا المقال سنوضح تفاصيل الوظائف ورابط التسجيل والتخصصات المطلوبة.

رابط تقديم وظائف جامعة الطائف 1444

الدخول على رابط جامعة الطائف منصة الوظائف apps.tu.edu.sa .

. تحديد الوظيفة التي تناسب مؤهلاتك وخبراتك العلمية ” أستاذ مساعد/ محاضر” والنقر عليها.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من المتقدم “الاسم/ السجل المدني/ وكافة البيانات الأخرى”.

تسجيل بيانات المؤهل العلمي الحاصل عليه المتقدم.

كتابة كافة الدورات والخبرات التي حصلت عليها مع إرفاق ما يثبت ذالك إن وجد.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ثم رفع الطلب والإحتفاظ برقم الطلب.