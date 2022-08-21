نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحديث بيانات حساب المواطن للمستفيدين 1444 وشروط التسجيل الجديدة بعد التعديلات الجديدة في المقال التالي
تحديث بيانات حساب المواطن من الخطوات الهامة الاساسية التي لابد من الانتظام لكي لا يتعرض المستفيد من البرنامج بإيقاف الدعم، وقد أكدت وشدد برنامج حساب المواطن على ضرورة تحديث بيانات المستفيدين من حساب المواطن بشكل دائم في حالة تغيير بيانات المتقدم، ومنذ أن تم فتح باب التسجيل في حساب المواطن وهناك الكثير من الأسر السعودية التي تقوم بالتسجيل والتقديم، وقد خصص الملك سلمان بن عبد العزيز قيمة دعم إضافية يبلغ قيمتها 8 مليار سعودي لمستفيدي حساب المواطن وهذا لمواجهة إرتفاع الأسعار، وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط الجديدة التي لابد من توافرها في المتقدم لقبول الطلب.
خطوات تحديث بيانات حساب المواطن 1444
من شروط استكمال صرف دعم حساب المواطن لابد من تحديث البيانات بشكل دائم خلال 90 يوم من تغيير البيانات، كما وضح البرنامج لا يجب على المستفيدين تحديث البيانات إذا لم يتم تغيير في البيانات، خطوات التحديث هي:
- أولا قم بالدخول إلى موقع حساب المواطن.
- بعد ذلك قم بإدخال الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم النقر على أيقونة تسجيل.
- سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة تفاصيل الطلب.
- ثم بالدخول إليها والنقر على تحديث.
- بعد ذلك قم بتحديد البيانات التي تريد تحديثها (البيانات العامة، بيانات الحساب البنكي، بيانات الدخل الشهري، بيانات العقارات، بيانات التابعين).
- قم بتحديث البيانات التي تريدها تحديثها.
- إرفاق المستندات المطلوبة.
- التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.
- ثم الضغط على أيقونة إضافة ثم حفظ.
شروط التسجيل في حساب المواطن 1444
لقد حدد برنامج حساب المواطن شروط أهلية التسجيل لقبول طلب التسجيل في برنامج حساب المواطن، الشروط هي:
- أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية يستثني من ذلك (زوج المواطنة أبناءها، زوجة المواطن، حاملي بطاقات التنقل).
- يشترط أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.
- ألا يكون المتقدم مسجون.
- التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.
- ألا يكون المتقدم مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة.
- إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.
- توافق بيانات التسجيل مع المستندات.
التسجيل في حساب المواطن 1444
وضح برنامج حساب المواطن طريقة التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم، خطوات التسجيل هي:
- الدخول إلى موقع حساب المواطن.
- ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل جديد.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة (رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد).
- ثم النقر على التالي.
- سيتم ارسال رساله بكلمة المرور المؤقتة.
- قم بإدخال كلمة المرور في المربع المخصص و كتابة كلمة مرور جديدة.
- بعد ذلك قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة (العقارات، الحساب البنكي، التابعين، الإفصاح عن الدخل، البيانات العامة، العنوان).
- التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.
- ثم رفع المستندات المطلوبة.
- قم بالتعهد بصحة البيانات التي تم تسجيلها.
- ثم الضغط على تسجيل.
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