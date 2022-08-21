خطوات تحديث بيانات حساب المواطن للمستفيدين 1444 وشروط التسجيل الجديدة بعد التعديلات الجديدة

تحديث بيانات حساب المواطن من الخطوات الهامة الاساسية التي لابد من الانتظام لكي لا يتعرض المستفيد من البرنامج بإيقاف الدعم، وقد أكدت وشدد برنامج حساب المواطن على ضرورة تحديث بيانات المستفيدين من حساب المواطن بشكل دائم في حالة تغيير بيانات المتقدم، ومنذ أن تم فتح باب التسجيل في حساب المواطن وهناك الكثير من الأسر السعودية التي تقوم بالتسجيل والتقديم، وقد خصص الملك سلمان بن عبد العزيز قيمة دعم إضافية يبلغ قيمتها 8 مليار سعودي لمستفيدي حساب المواطن وهذا لمواجهة إرتفاع الأسعار، وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط الجديدة التي لابد من توافرها في المتقدم لقبول الطلب.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن 1444

من شروط استكمال صرف دعم حساب المواطن لابد من تحديث البيانات بشكل دائم خلال 90 يوم من تغيير البيانات، كما وضح البرنامج لا يجب على المستفيدين تحديث البيانات إذا لم يتم تغيير في البيانات، خطوات التحديث هي:

أولا قم بالدخول إلى موقع حساب المواطن.

بعد ذلك قم بإدخال الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم النقر على أيقونة تسجيل.

سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة تفاصيل الطلب.

ثم بالدخول إليها والنقر على تحديث.

بعد ذلك قم بتحديد البيانات التي تريد تحديثها (البيانات العامة، بيانات الحساب البنكي، بيانات الدخل الشهري، بيانات العقارات، بيانات التابعين).

قم بتحديث البيانات التي تريدها تحديثها.

إرفاق المستندات المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم الضغط على أيقونة إضافة ثم حفظ.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1444

لقد حدد برنامج حساب المواطن شروط أهلية التسجيل لقبول طلب التسجيل في برنامج حساب المواطن، الشروط هي:

أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية يستثني من ذلك (زوج المواطنة أبناءها، زوجة المواطن، حاملي بطاقات التنقل).

يشترط أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يكون المتقدم مسجون.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ألا يكون المتقدم مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة.

إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.

توافق بيانات التسجيل مع المستندات.

التسجيل في حساب المواطن 1444

وضح برنامج حساب المواطن طريقة التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم، خطوات التسجيل هي: