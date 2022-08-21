نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هى شروط اعفاء بنك التسليف 1444 وكيف احصل على الاعفاء من سداد القروض في المقال التالي

الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف لعام 2022م – 1444هـ، يقدم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة الإعفاء من سداد الأقساط المستحقة من قروض العملاء، وهناك بعض الفئات التي يتم تضمينها من المستحقين للإعفاء بسبب عدم قدرتهم وعجزهم عن سداد باقي الأقساط، ويقدم بنك التسليف الكثير من القروض لمساعدة محدودي الدخل ومنها قرض الزواج والترميم وقروض خاصة بمشاريع الشباب الصغيرة والأسر الفقيرة وعملية سداد القروض الخاصة بالبنك تتميز بالسهولة والتيسير على المقترضين. الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف 1444هـ – 2022م قم بالدخول مباشرة على رابط موقع وزارة المالية السعودية الإلكتروني الرسمي.

بعد ذلك من الموقع قم بالنقر على زر “الخدمات الإلكترونية” ومنها انقر على أيقونة “الاستعلام عن إعفاءات القروض”.

ثم قم بالنقر على موافقتك لجميع شروط وأحكام خدمة الاستعلامات وبعد التأكد من موافقتك لها بعد قراءتها قم بالنقر على زر “الدخول إلى الخدمة”.

يتم نقلك إلى صفحة الاستعلامات والتي يجب قبلها ملء كافة البيانات بشكل صحيح حتى يتم إعفاءك من سداد القروض.

تتمثل البيانات المطلوبة منك في اسمك رباعيًا ورقم الهوية الوطنية الخاصة بك وتاريخ ميلادك ثم انقر على زر “بحث”.

وبعد ذلك يتم نقلك إلى الصفحة الخاصة بالاعفاءات والتي تتمثل في نوع الإعفاء ورقم طلبك وتاريخ تقديم الطلب ونسبة ومبلغ الإعفاء.

يتم إعلامك أيضًا بحالتك أيضًا من القبول أو الرفض وفي حالة الرفض يتم إعلامك بأسباب الرفض ويمكنك تقديم اعتراض. شروط إعفاء سداد قروض بنك التسليف يجب على الشخص المتقدم أن يقوم بتقديم كافة الأوراق المطلوبة منه حتى يثبت حالته الاقتصادية والمدية ومدى صحتها وحقيقتها حتى لا تدعم طلبك.

صورة القيد العائلي والهوية الوطنية الخاصة به ثم يقوم بملء باقي البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح و دقيق منعًا لحدوث خطأ قد يعرّضك لرفض الطلب.

عمر الشخص المتقدم يجب ألا يقل عن 25 عام ولا يزيد عن 55 عام كحد أدنى.

إحضار كافة الأوراق المطلوبة منك ويمكنك إرسالهم عبر عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي السعودي أو أقرب فرع بريد سعودي بالنسبة لك. عمر شويل - جدة ما هى شروط اعفاء بنك التسليف 1444 وكيف احصل على الاعفاء من سداد القروض - ثقفني

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