موعد صرف الدعم السكني 1444 وشروط الحصول عليه

عدد كبير من السعوديين يبحثون بشكل كبير عن موعد صرف الدعم السكني 1444 شهريا حيث أن هذا الموعد مهم جدا بالنسبة لعدد للمشتركين في برنامج سكني وهو أهم برامج الدعم في المملكة والذي يعمل علي تقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا منذ عام 2017 وحتي الآن، الجدير بالذكر أن هذا الدعم المالي يحصل عليه السعوديين من خلال صندوق التنمية العقارية والذي يوفر وحدات سكنية للمستفيدين سواء كانت وحدات جاهزة التشطيب أو تحت الإنشاء، ومن جانب أخر متاح قطع أراضي مؤهلة للبناء.

موعد صرف الدعم السكني

قامت وزارة التعمير والإسكان في المملكة العربية السعودية بتحديد موعد صرف الدعم السكني في يوم ثابت شهريا وهو يوم 24 من كل شهر ميلادي وفي هذا اليوم يتم صرف مستحقات كل مواطن مستفيد من الدعم وإذا صادف يوم 24 من أي شهر يوم إجازة رسمية علي سبيل المثال يوم عطلة رسمية كالأعياد ويومي الجمعة والسبت سوف يتم صرف الدعم في اليوم التالي والذي لا يصادف إجازة ويصادف يوم عمل رسمي.

وبالنسبة لموعد صرف الدعم السكني لشهر أبريل سوف يكون يوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 وبذلك سوف يكون يوم الصرف في نفس اليوم و الموافق هجريا 26 محرم 1444 بأذن الله وأن تغير الموعد سوف نبلغكم بكل ما هو جديد فقط تابعوا موقعنا ثقفني.

تعرف علي شروط الحصول على دعم سكني

هناك عدد من السعوديين يحاولون التقدم للحصول علي الدعم السكني وذلك من خلال موقع البرنامج علي شبكة المعلومات سكني والهدف من ذلك الحصول علي سكن مناسب ومن هنا سوف نوضح لكم كل الشروط المتوافرة في من يقدم للحصول علي الدعم السكني: