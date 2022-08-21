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عمر شويل - جدة رابط طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي 1444 هـ .. يتساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن العنوان البريدي الخاص بالديوان الملكي السعودي أو حتى الرابط الخاص بالديوان الملكي من أجل تقديم طلب الحصول على المساعدات وكذلك لكتابة نموذج الطلب الخاص بتقديم المساعدات بشكل صحيح من إعفاء ديون ومساعدة وطلب أرض وتمويل عقاري وديوان شخصية وغيرها من المساعدات التي يقدمها الديوان بشكل إلكتروني دون عناء أو جهد.

طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي 1444

كيفية طلب سداد وإعفاء ديون للديوان الملكي

فيما يخص شروط تقديم طلب سداد أو الإعفاء الخاص بالديوان الشخصية على المواطن من قبل الديوان الملكي في السعودية فهي مذكورة في السطور الآتية :-

أن يكون الشخص غير قادر على تسديد القرض أو حتى دفع الأقساط الخاصة به لأسباب عديدة أهمها المرض والشيخوخة

أن يكون لديه أسباب صحية تمنعه من العمل من أجل سداد الأقساط وبجانب ذلك تأخر الرواتب للعاملين

أن يكون التأخر في السداد راجع لتأخير صرف الرواتب الحكومية أو المعاشات الشهرية من الحكومة السعودية

فيقوم الديوان الملكي في حالة العجز الجزئي أو الكامل بتقديم المساعدات المالية للأشخاص بشرط إحضار ما يثبت الذمة المالية .

وكذلك بحث بالدخل الشهري للأسرة وللفرد الراغب في الحصول على الدعم .

طريقة تقديم طلب مساعدة مالية بالديون للديوان الملكي

وبالنسبة للخطوات الخاصة بطلب سداد الديوان وتقديمه للديوان الملكي فكل ما عليك فعله هو.

قم بكتابة طلب بالصيغة الموحدة والتي ستجدها عبر الإنترنت في مواقع البحث من أجل تسديد ديونك أو الأقساط الشخرية عليك .

وقم بفتح الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان واتبع خطوات التقديم واحتفظ برقم التسجيل من أجل الاستعلام في الخطوات والفترات القادمة.

وكذلك يمكنك أن تقوم بإرسال الطلب المكتوب به كافة البيانات الخاصة بك إلى الديوان الملكي بالسعودية على البريد.

أو حتى بالاتصال تليفونيًا واتباع خطوات الرد الآلي من أجل تقديم طلب السداد تليفونيًا مع توضيح الجهة المستحقة للقرض .

وكذلك الأقساط المدفوعة وجهة دفعها من قبل المواطن الذي تعثر عن السداد