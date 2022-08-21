نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل فوري بدون كفيل ورسوم 20000 ريال سعودي بقسط ميسر للسعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل فوري بدون كفيل ورسوم 20000 ريال سعودي. الكثيرين من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية يرغبون في الحصول على تمويل ميسر على فترة سداد. تقدم شركة اليسر مجموعة مختلفة من الخدمات للمواطنين والمقيمين بالسعودية حيث توفر تمويل فوري بقيمة 20000 ريال سعودي بقسط مسير بدون كفيل ورسوم. أليكم خطوات الحصول على 20 ألف ريال تمويل فوري بدون كفيل ورسوم.

شركة اليسر للتمويل الشخصي

من الجدير بالذكر أن شركة اليسر تعد من الشركات المالية التي تقدم القروض للعملاء وذلك دون الحاجة لوجود ضامن أو دفع رسوم. وتصل مدة القسط حتي 3 سنوات يستطيع من خلالها العميل تحقيق هدفه من التمويل. يمكنك عبر موقع ثقفني التعرف على 60 ألف ريال قرض اهل بنك التنمية الاجتماعية 1444

بالإضافة إلى ذلك تقدم الشركة العديد من القروض بضمانات وعروض متنوعة بالإضافة إلى العديد من برامج التمويل الممتازة التي تناسب جميع الشرائح والتي تأسست في عام 1990. ومن المشار أليه أن جميع هذه المعاملات تضع لحكم الشريعة الإسلامية.

20000 ريال تمويل فوري بدون كفيل ورسوم

توفر الشركة للمواطنين والمقيمين بالتمويل أو القرض الشخصي الميسر السريع. حيث يتمكن الأفراد الراغبين في الحصول على ذلك القرض من تقديم بعض المستندات والتي تضمنت التالي:

يجب توفير صورة الهوية الوطنية للمواطن السعودي. إقامة أو هوية العميل غير السعودي لإثبات إقامته. وثيقة تحدد راتب العميل سواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص. كشف حساب بنكي لحساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر ثم يتم إرسال الطلب إلى الشركة.

مميزات تمويل اليسر السريع

يعد التمويل السريع المقدم من شركة اليسر من افضل القروض التي يتم أتاحتها للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة. علاوة على ذلك فان جميع العمليات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومن أهمها:

هذا القرض متاح حتى مبلغ 20،000 ريال سعودي.

هذا القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يعتبر القرض من أفضل القروض لأن فترة السداد قد تصل إلى ثلاث سنوات.

يمكن للمواطن السعودي الحصول على هذا القرض بالكامل دون الحاجة إلى ضامن.

يمكن للمقيم في الأراضي السعودية الحصول على تمويل بحد أقصى 10،000 ريال سعودي دون الحاجة إلى كفيل.

يتميز قرض اليسر السريع بأنه لا يتطلب رسوم وكالة.

قرض اليسر السريع يتميز بأنه لا يتضمن أي رسوم تقديم.

طرق الحصول علي 20000 ريال من اليسر تمويل فوري

إذا كنت من الراغبين على الحصول على تمويل شركة اليسر تمويل سريع ولمدة سداد 3 سنوات فانه يمكنك الولوج إلي رابع الموقع الرسمي للشركة ( شركة اليسر) وملء بيانات طلب التمويل للأفراد.

شروط الحصول تمويل فوري بدون كفيل ورسوم 20000 ريال

من اهم الشروط التي حددتها شركة اليسر للتمويل التالي: