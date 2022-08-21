كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة 2022 للمقيمين في السعودية

تعتبر طريقة معرفة صلاحية الإقامة من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لجميع الأشخاص المرتبطين بالمقيمين والوافدين، ويتم استخدامها للتحقق من بطاقة إقامة الوافد أو المقيم. عرض البيانات والمعلومات، وللتأكد من صحتها وملحقات التواريخ وغيرها من المعلومات، ويوجد في المملكة العديد من العمال الأجانب من مختلف البلدان والبلدان، ويتعين على جميع الوافدين أو المقيمين الحصول على بطاقة إقامة سارية المفعول، ويتم تقديم خدمة الاستعلام عن صلاحية تصريح الإقامة بعدة طرق، بما في ذلك إلكترونيًا، لتسهيل التحقق من جميع المعلومات المتعلقة بتصريح الإقامة وتاريخ التجديد في أي وقت.

كيفية معرفة صلاحية تصريح الإقامة برقم 2022

يمكن للأشخاص القادمين والمقيمين في المملكة العربية السعودية التقديم إلكترونيًا عبر الإنترنت للتحقق من صلاحية إقامتهم برقم الاقامة فقط باتباع الخطوات أدناه:-

يرجى الانتقال مباشرة إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر السعودية.

أدخل اسم المستخدم أو رقم الهوية + كلمة المرور + رمز التحقق بشكل صحيح لتسجيل الدخول إلى حسابك وانقر فوق الزر (تسجيل الدخول) كما هو موضح أدناه.

من الصفحة الرئيسية عليك الضغط على قائمة (الشهادات الإلكترونية) واختيار (خدمات الجوازات).

من القائمة المنسدلة “الخدمات”؛ تحتاج إلى النقر فوق الخدمات (استعلام عن حالة الهجرة).

إدخال التفاصيل الخاصة بك.

هنا يجب عليك إدخال رقم إقامة الوافد الذي تطلبه.

يجب إدخال رمز التحقق المرئي للإنسان بشكل صحيح.

ثم انقر فوق الزر (طلب).

كيفية التحقق من صلاحية التسجيل عن طريق رقم التسجيل

تقدم الحكومة الملكية في المملكة العربية السعودية طريقة إلكترونية أخرى يمكن من خلالها للأجانب أو المقيمين التحقق من قانونية إقامتهم دون الدخول إلى أبشر باتباع الخطوات التالية:

أولاً، انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

انتقل إلى الصفحة الرئيسية، وانقر فوق (الخدمات الإلكترونية) وحدد (بوابة فردية).

اضغط (مستخدم جديد) ثم أدخل (رقم المقيم).

يحدد التقويم الذي يجب أن يتم فيه التحقق من صحة الإقامة وفقًا للتقويم الهجري أو الميلادي.

أدخل رمز التحقق الشخصي الخاص بك بشكل صحيح. ثم انقر فوق (التالي).

بعد فترة ستظهر على الشاشة جميع البيانات والمعلومات الخاصة ببطاقة الإقامة وفترة صلاحيتها.

شهادة صلاحية الإقامة برقم الحدود

يمكن إجراء الاستفسارات المتعلقة بصلاحية تصريح الإقامة وهوية المقيم من رقم الحدود باتباع الخطوات أدناه.