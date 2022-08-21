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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في منصة ميم التعليمية 2022 .. منصة ميم هي المنصة الإلكترونية الرسمية والخاصة بوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية والتي تم إنشاءها من أجل الاهتمام بالدورات التدريبية والرقمية والتي تستهدف المعلمين والمعلمات وكذلك الطلاب والطالبات في السعودية من أجل تطوير وتقوية مهاراتهم التعليمية وتزويدهم بالمعارف ورفع قوة المعلمين من أجل زيادة معلوماتهم في التخصصات التي يقوموا بتدريسها وكذلك زيادة القدرات التي تخص المعرفة والرخصة المهنية والكفاءة في اللغة الإنجليزية

خطوات التسجيل في منصة ميم التعليمية 2022

مميزات التسجيل في منصة ميم

من أهم وأفضل المنصات التي أصدرتها ودشنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

بإشراف كامل من وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية من أجل رفع مستوى المعلمين.

وكفاءتهم مت خلال تقديم العديد من الدورات والكورسات الإلكترونية لتوضيح طرق التدريس .

وكذلك رفع الشأن في المواد التخصصية الخاصة بكل المعلمين عبر تقديم الدورات الخاصة في كل مادة.

وتخصص بجانب الاهتمام بالجانب التربوي والطرق الحديثة لتعليم الطلاب فتحقق من خلال المنصة العديد من الفوائد والأهداف.

التي من أهمها استفادة الطالب بهذه الدورات من المعلم الذي يحصل عليها

فهي ليست خاصة بالمعلمين والمعلمات فقط بل يمتد دورها حتى إلى الطالب فتقوم بتسهيل عملية التواصل بين المدرب والطالب.

إن كان يريد تطوير مهاراته أكثر أو التدريب في مجال ما وكذلك وفرت المنصة تطبيقًا إلكترونيًا خاصًا بها .

يمكن من خلال متابعة كافة برامجها التدريبية ومشاهدة الفيديوهات التعليمية على الجوال والأجهزة اللوحية .

وتيسر المادة العلمية وظهورها للطالب بجانب مناقشة المواد مع المعلم وطرح التساؤلات عليه .

خطوات التسجيل في منصة ميم التعليمية

كل ما عليك فعله هو الإمساك بالهاتف الجوال الخاص بك والشخصي والتوصيل بالإنترنت وفتح المنصة التعليمية الإلكترونية ميم

ثم بعد ذلك عليك أن تقوم بتسجيل الدخول واختيار الكلمة من الصفحة الرئيسية لهذه المنصة .

سيتم تحميل الصفحة وستقوم بفتح لك صفحة التسجيل من أجل كتابة الاسم الخاص بالفرد وبجانبه البريد الإلكتروني الشخصي الخاص به لتلقي الرسائل .

ثم قم بعد ذلك بتحديد كافة البيانات الشخصية الخاصة بك بجانب ذلك حدد الجنس وقم بكتابة كلمة المرور الشخصية الخاصة بك.

وبعد الانتهاء من ذلك اضغط على كلمة تسجيل .