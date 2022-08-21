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عمر شويل - جدة رابط التقديم على شركة البلاد للتوظيف التعليمي 1444 … قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بإطلاق شركة البلاد وذلك من اجل التوظيف والتسكين في الوظائف التعليمية 1444 والتي يتسائل عنها وعن الرابط الخاص بها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية من أجل التقديم على الوظائف في المدارس الحكومية السعودية رجلًا ونساءًا وفق المؤهلات العملية المطلوبة داخل المملكة العربية السعودية يذكر أن شركة البلاد هي أحد الشركات المؤسسة من الحكومة من أجل تقديم حلول وابتكارات وتوفير فرص العمل للمحتاجين وفقًا للتخصصات التي بها عجز داخل المدارس في المملكة العربية السعودية.

رابط التقديم على شركة البلاد للتوظيف التعليمي 1444

شركة البلاد للاستشارات والحلول هي أحد الشركات الشهيرة والكبرى في المملكة العربية السعودية التي أسستها الحكومة عام 2006 .

وهذا من أجل أن تقدم عددًا من الخدمات الهامة للمواطنين وكذلك تلبية احتياجات القطاع التعليمي المتغيرة.

والهدف منها هو العمل على تأهيل وكذلك خدمة القطاع الإداري والحكومي وكذلك القطاع الخاص والتجارة والصناعة والزراعة .

بحثًا وتوفيرًا لأصحاب الخبرات في تلك المجالات والقطاعات المختلفة.

بجانب ذلك تقدم التطوير والتأهيل وكذلك رفع الكفاءة في المواقع الحكومية بجانب التوظيف بالوظائف التعليمية.

وتقديم الدورات والصيانة وكذلك التشغيل لرفع كفاءة المنظومة التعليمية داخل المملكة.

وبالنسبة للشروط الخاصة بالتوظيف في شركة البلاد من أجل التوظيف التعليمي

أن يكون راغب التسجيل والتقديم في الوظائف من أبناء السعودية

ألا يكون قد حكم على الشخص بأي أحكام جنائية أو مخالفات سابقًا

اللياقة الطبية الخاصة بالفرد المتقدم

النجاح في الكشف الطبي المسبق بعد التسجيل وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية

وشهادة بحسن السير والسلوك

طريقة التقديم على شركة البلاد للتوظيف التعليمي 1444

قم بالدخول من خلال أي جوال أو هاتف لوحي إلى الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني.

قم باختيار الدخول من القائمة التي ستظهر في الصفحة الرئيسية أمامك .

وبعدها قم باستكمال عملية التحميل وقم بإدخال الاسم

اكتب كلمة المرور الشخصية والخاصة بالحساب وبعدها قم بالضغط على كلمة دخول.

وابحث عن الوظيفة التي تريد التسجيل والتقديم فيها .

واضغط على كلمة تقديم للمشروع الخاص بالطفولة المبكرة .

واكتب كل البيانات الخاصة بك والمطلوبة أمامك وتأكد من صحتها واضغط على تسجيل.