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عمر شويل - جدة شروط إصدار البطاقة الفضية من الراجحي 1444 .. بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية هي من أكثر البطاقات الائتمانية والبنكية شهرة في المملكة العربية السعودية وذلك بسبب المزايا والخصومات والنقاط التي تمنحها البطاقات أو المصرف لعملاءه على البطاقات من أجل تشجيع الإقبال على البنك وفتح الحسابات والحصول على بطاقات بتلك الحسابات الائتمانية لتستخدم في التسويق والشراء على الإنترنت وكذلك السفر وحجز المقاعد ومن تلك البطاقات هي البطاقة الفضية .

شروط إصدار البطاقة الفضية من الراجحي 1444

أما عن الشروط الخاصة باستخراج البطاقة الائتمانية الفضية من مصرف الراجحي.

فيلزم أن يكون الشخص الذي يريد استخراجها جنسيته سعودي .

وكذلك عمره لا يقل عن 18 عام وأن يخضع الفرد وراتبه لصاحب العمل .

وكذلك أن يقوم بتقديم الوثائق الخاصة بالهوية وتصريح الإقامة .

وكذلك يقدم طلب إصدار البطاقة مع فتح حساب جاري لاستخراج البطاقة .

وأن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يكمل النموذج الخاص بالطلب .

ويقوم بتحويل الراتب على المصرف.

وأن يقبل الشروط الخاصة بالمصرف وضوابطه.

ويقوم بتخديد الائتمان من وثيقة العمل .

ويحق له الحصول على بطاقات أخرى لعائلته أيضًا.

أهم أنواع بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية ومميزاتها

بطاقة سيلكنف الائتمانية

فهي الأشهر في البطاقات الائتمانية الخاصة بمصرف الراجحي وذلك بسبب استخدامها من قبل الكثير من العملاء بالبنك .

وذلك لأنها تتناسب مع المشتريات والتسوق وحاجات كل أسرة الشهرية بجانب وجود نقاط شراء بها تشجع الجميع على التسوق.

بجانب ذلك فهي محمية هي والمشتريات فتقوم بالتوقف تلقائيًا في حالة السرقة أو حتى التلف ويفرض الكثير من المولات تخفيضات لحامليها

فيزا التسوق الائتمانية

ومن أسمها يتضح الغرض منها والهدف الأساسي لحامليها فهي مخصصة من أجل التسوق وكذلك بها العديد من الهدايا بالنقاط .

بجانب المميزات المتعددة والخصومات على جميع الملابس والمشتريات بشكل خاص من المولات والسلاسل التجارية.

ويستخدمها بعض المبرمجين أو حتى رجال الأعمال من اجل مهمة الدفع الإلكتروني للعمليات على الإنترنت .

فيزا إنسان

من أسهل البطاقات الائتمانية وأسرعهم في الحصول عليها من قبل مصرف الراجحي .

وذلك بسبب عدم فرض أي مصروفات ورسوم إدارية على استخراجها.

وكذلك بها الكثير من المميزات والخصومات التي تمنح لعملاء مصرف الراجحي وتتيح للفرد الشراء بها والتسوق كذلك