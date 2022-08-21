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عمر شويل - جدة شروط القبول الموحد للطلاب 1444 .. نظام القبول الموحد الخاص بالطلاب في العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية هو النظام الأفضل من اجل إعلان نتائج القبول في الجامعات السعودية وفقًا للجدول الزمني المحدد وهو الذي يريح الطلاب وذلك لأنه المنصة تابعة للجنة تقوم بالإشراف عليها للإعلان عن القبول في الجامعات الموجودة في الرياض وتمكن كل طالب وطالبة من التسجيل في الجامعة التي يرغب دخولها عن طريق المنصة والتي تقوم بتوفير الجهد والمال والوقت وكذلك تريح الجميع في معرفة رغباتهم ونتائج قبولهم وقد تم الإعلان بالفعل يوم 4 أغسطس الحالي والخميس 6 محرم عن النتائج وفقًا للجدول الزمني المتبع للقبول في السنة الدراسية الجامعية الجديدة وهو كالتالي.

شروط القبول الموحد للطلاب 1444

من المقرر وفق ما أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية فسيتم يوم السبت الموافق 22 يوليو 2022 .

فتح باب القبول لكافة التخصصات بالطريقة الإلكترونية وكذلك إغلاق باب القبول.

وذلك بالنسبة لكافة التخصصات بشكل إلكتروني كامل في الساعه الثانية عشر ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 27/7/2022 وهجريًا 28/12/1443 .

أما إذا كنت تتساءل عن للأسماء المرشحة من أجل الانضمام للكليات الصحية والمطلوب منهم أن تجري مقابلات شخصية على البوابة الخاصة.

بالقبول الإلكتروني يوم الخميس 28/7/2022 وبالنسبة لمقابلات المرشحين الشخصية للكليات الصحية.

والتي توجب وتفرض وجود مقابلات شخصية بداية من 31/7/2022 وحتى 1/8/2022 وبالنسبة للنتيجة فتم إعلانها على الموقع الإلكتروني بشكل فرز أول.

شروط الطالبات المتقدمة للقبول بالكلية

وكذلك من ضمن العبارات البحثية الأكثر شهرة على مواقع الإنترنت الشروط التي يجب أن تتوافر في الطالبات من أجل التقديم في الكليات والجامعات المعينة لعام 1444 هـ فنذكرها في السطور التالية فأهمها.

أن الطالبة تتخرج من مرحلة الثانوية العامة وحصلت على شهادتها بالإجتياز خلال السنوات السابقة ولا تصل إلى 5 سنوات .

وكذلك أن تؤدي كل طالبة الاختبار الخاص بالقدرات وكذلك الاختبارات الشخصية في كل كليها وتقوم بالنجاح فيها .

وعن الكلية التي تريد دخولها يجب أن يصدر ترشيح لها بها في النتائج الخاصة بالقبول .

وكذلك أن تكون جنسيتها سعودية وإن كانت غير سعودية ووالدتها من أبناء المملكة فتعامل معاملة السعوديين.