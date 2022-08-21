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ما هي السيارات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية؟ وكيفية الحصول عليها عبر موقع sdb.gov.sa

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي السيارات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية؟ وكيفية الحصول عليها عبر موقع sdb.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن قرض التمويل السيارات الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية قد حظي على شهرة واسعة داخل السعودية، وذلك بالإضافة إلى القائمة الخاصة بالسيارات المقدمة داخل هذا التمويل، وبناء على ذلك يتم طرح سؤال ما هي السيارات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية داخل عمليات البحث، وهذا ما سنقوم بإيضاحه داخل هذا المقال.

ما هي السيارات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية؟

إن بنك التنمية الاجتماعية يقدم سيارات مميزة لعملائه، وإليكم أشهرها بالشكل الآتي:

يقدم بنك التنمية الاجتماعية سيارة تويوتا فوتشنر 2020، حيث يصل سعرها إلى حوالي 103.188 ريال سعودي، والقسط الشهري الخاص بها يقدر بحوالي 1731 ريال سعودي.

تويوتا فوتشنر 2020

كما يقدم هذا البنك سيارة هيونداي ازيرا 2020، حيث يصل سعرها إلى حوالي 99.988 ريال سعودي، ويقدر القسط الشهري الخاص بها بحوالي 1666 ريال سعودي.

هيونداي ازيرا 2020

ويوجد أيضًا سيارة هيونداي سنتافيه 2020، فقيمتها تقدر بحوالي 98.255 ريال سعودي، والقسط الشهري الخاص بها يبلغ حوالي 1637 ريال سعودي.

هيونداي سنتافيه 2020

وكذلك يوجد سيارة تويوتا كامري 2019، فقيمتها تقدر بحوالي 86.122 ريال سعودي، وقسطها الشهري يقدر بحوالي 1435 ريال سعودي.

تويوتا كامري 2019

ويقدم بنك التنمية الاجتماعية سيارة نيسان التيما 2019، حيث يصل سعرها إلى حوالي 77.911 ريال سعودي، وقسطها الشهري يقدر بحوالي 1289 ريال سعودي.

سيارة نيسان التيما 2019

كما يوفر هذا البنك أيضًا سيارة هيونداي H1 2020 بسعر يقدر بحوالي 98.330 ريال سعودي. وقسطها الشهري تصل قيمته إلى حوالي 1488 ريال سعودي.

هيونداي H1 2020

كيفية التقديم على طلب قرض سيارة من بنك التنمية الاجتماعية

تتم عملية التقديم بشكل إلكتروني عن طريق سلسلة من الخطوات الآتية:

  • أولًا يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية عبر الانترنت.
  • بعد ذلك يقوم بملء عددًا من البيانات الخاصة به.
  • بينما يجب إدخال تلك البيانات بشكل صحيح. حتى يتم قبول الطلب مباشرة.
  • بعد ذلك تأتي عملية تقديم الضمان.
  • ثم من بعدها يتم إرفاق عددًا من المستندات عبر الموقع الإلكتروني للبنك.
  • بعد ذلك يتم التصديق مع جهة العمل بشكل إلكتروني. عبر أحد المنصات الإلكترونية التابعة للجهات الحكومية.
  • بالتالي على أساس ذلك يتم سداد قيمة قرض السيارة للوكيل مباشرة.

وفي الختام نكون قد عرضنا إجابة سؤال ما هي السيارات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية؟. حيث لاحظنا أن هذا البنك يقدم سيارات على أعلى مستوى من الكفاءة. وعلى هذا الأساس عرضنا الخطوات الخاصة بتقديم طلب الحصول على سيارة من بنك التنمية الاجتماعية.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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