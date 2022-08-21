نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي السيارات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية؟ وكيفية الحصول عليها عبر موقع sdb.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن قرض التمويل السيارات الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية قد حظي على شهرة واسعة داخل السعودية، وذلك بالإضافة إلى القائمة الخاصة بالسيارات المقدمة داخل هذا التمويل، وبناء على ذلك يتم طرح سؤال ما هي السيارات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية داخل عمليات البحث، وهذا ما سنقوم بإيضاحه داخل هذا المقال.

ما هي السيارات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية؟

إن بنك التنمية الاجتماعية يقدم سيارات مميزة لعملائه، وإليكم أشهرها بالشكل الآتي:

يقدم بنك التنمية الاجتماعية سيارة تويوتا فوتشنر 2020، حيث يصل سعرها إلى حوالي 103.188 ريال سعودي، والقسط الشهري الخاص بها يقدر بحوالي 1731 ريال سعودي.

كما يقدم هذا البنك سيارة هيونداي ازيرا 2020، حيث يصل سعرها إلى حوالي 99.988 ريال سعودي، ويقدر القسط الشهري الخاص بها بحوالي 1666 ريال سعودي.

ويوجد أيضًا سيارة هيونداي سنتافيه 2020، فقيمتها تقدر بحوالي 98.255 ريال سعودي، والقسط الشهري الخاص بها يبلغ حوالي 1637 ريال سعودي.

وكذلك يوجد سيارة تويوتا كامري 2019، فقيمتها تقدر بحوالي 86.122 ريال سعودي، وقسطها الشهري يقدر بحوالي 1435 ريال سعودي.

ويقدم بنك التنمية الاجتماعية سيارة نيسان التيما 2019، حيث يصل سعرها إلى حوالي 77.911 ريال سعودي، وقسطها الشهري يقدر بحوالي 1289 ريال سعودي.

كما يوفر هذا البنك أيضًا سيارة هيونداي H1 2020 بسعر يقدر بحوالي 98.330 ريال سعودي. وقسطها الشهري تصل قيمته إلى حوالي 1488 ريال سعودي.

كيفية التقديم على طلب قرض سيارة من بنك التنمية الاجتماعية

تتم عملية التقديم بشكل إلكتروني عن طريق سلسلة من الخطوات الآتية:

أولًا يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية عبر الانترنت.

بعد ذلك يقوم بملء عددًا من البيانات الخاصة به.

بينما يجب إدخال تلك البيانات بشكل صحيح. حتى يتم قبول الطلب مباشرة.

بعد ذلك تأتي عملية تقديم الضمان.

ثم من بعدها يتم إرفاق عددًا من المستندات عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

بعد ذلك يتم التصديق مع جهة العمل بشكل إلكتروني. عبر أحد المنصات الإلكترونية التابعة للجهات الحكومية.

بالتالي على أساس ذلك يتم سداد قيمة قرض السيارة للوكيل مباشرة.

وفي الختام نكون قد عرضنا إجابة سؤال ما هي السيارات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية؟. حيث لاحظنا أن هذا البنك يقدم سيارات على أعلى مستوى من الكفاءة. وعلى هذا الأساس عرضنا الخطوات الخاصة بتقديم طلب الحصول على سيارة من بنك التنمية الاجتماعية.