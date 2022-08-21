عمر القبول للصف الأول الابتدائي 1444، مع اقتراب موعد بداية الدارسة للعام الدراسي الجديد، يبدأ أوليا الأمور في التساؤل عن مود بداية التقديمات للطلاب الجدد، كما نجدهم يتساءلون عن الحد الأدنى للأعمار وكذلك الأقصى من أجل القبول في المدارس المختلفة، حيث أن كل مدرسة من مدارس المملكة العربية السعودية تحدد عمر لقبول الطلاب في الصف الأول الابتدائي وكذلك في الروضة، كل ذلك استطاعت وزارة التعليم بالمملكة أن تجيب عليه.

عمر القبول للصف الأول الابتدائي 1444

نجد أن العمر المحدد للقبول في المدارس الحكومية للصف الأول الابتدائي يكون الحد الأدنى 6 سنوات إلا 3 أشهر، والحد الأقصى للعمر الطالب 11 عام و 3 أشهر.

أما مدارس تحفيظ القرآن الكريم، فإن عمر القبول للصف الأول الابتدائي يكون مثل

العمر المحدد للمدارس الحكومية، ونفس الأمر بالنسبة للمدارس الأهلية والأجنبية، وكذلك المدارس العالمية.

فذلك العمر المحدد هو ما أكددت عليه وزارة التعليم وكشفت عنه، وأنه لن يتم قبول أي طالب دون الأعمار المحددة، وحتى يمكنكم التقديم لأبنائكم، عليكم أن تتبعوا الخطوات التي سوف نخبركم بها.

خطوات التسجيل للصف الأول الابتدائي

في البداية علينا أن نقوم بالدخول على الموقع الخاص بمنصة نور التعليمية.

بعد ذلك يقوم ولي الأمر بإدخال كافة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول، وفي النهاية نقوم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

بعد ذلك علينا أن نختار الصفحة الخاصة بتسجيل الأبناء، ثم نقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

والتي تكون عبارة عن تاريخ الميلاد، والجنس، ثم نكتب التاريخ الميلادي، وكذلك الهجري، وكتابة كافة البيانات الخاصة بالمدرسة.

ثم نقوم في النهاية بتحميل كافة المستندات المطلوبة ورفعها، ونقوم بإدخال كافة معلومات السكن، وهنا نكون قد أكملنا عملية التسجيل بشكل كمل.

في نهاية ذلك المقال، نكون قد استعرضنا لحضراتكم كافة المعلومات التي ترتبط بشكل كامل مع العنوان الخاص بالمقال عمر القبول للصف الأول الابتدائي 1444، مع توضيح كيفية التسجيل.