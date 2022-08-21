طريقة إيصال الجواز من خلال البريد السعودي

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية علي أن جميع المواطنين السعوديين على أن بعد تجديد جواز السفر السعودي بالجوازين القديم والجديد، حيث أن هذا وجود تأشيرة سارية على الجواز القديم للمستفيد، وأضاف إلى ذلك أن الجوازات كشفت عن لعد الاستفسارات المختلفة والعديدة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتا تويتر، على إتمام جميع الإجراءات الهامة لكي يتم تجديد جواز السفر واستلامه، على أن يكون للمواطن السعودي يكون لديه تأشيرة سارية المفعول على جوازه القديم للمستفيد، ولذلك كشفت الجوازات بالمملكة عن تجديد جواز السفر السعودي للمستفيد لكي يتم إعادته لصاحبه بعد الاطلاع عليه مباشرة، حيث أن يمكن حمل جوازي سفر عند سفرك في حال تطلب الأمر ذلك .

وقد تجد الإشارة إلى أن سوف يتم استلام جواز السفر بعد 3 أيام من التجديد الشامل، وهذا لكي يتم مراجعة إدارة الجوازات بالمنطقة المقيم بها المستفيد، وبناءا على ذلك يتطلب على المتقدم إحضار جواز السفر القديم والهوية الوطنية للمستفيد لكي يتم تقديم الخدمة، وأضاف إلى ذلك عن تطلب حجز موعد مسبق، وتقديم طلب إيصال من خلال البريد السعودي.

كيفية إيصال الجواز من خلال البريد السعودي :

الدخول على منصة أبشر الإلكترونية. يجب على المستفيد إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز. يجب على المتقدم التسليم لموظف البريد السعودي. يلزم على المتقدم تقديم الجواز القديم. يجب التأكد من العنوان الوطني المسجل أو التسجيل في عنوان وطني جديد. يجب سداد كافة الرسوم للتوصيل . يجب على المستفيد وضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف. ثم بعد ذلك سوف يتم إرسال الجواز الجديد ملاحق الجواز القديم.

شروط استخراج جواز السفر العادي :

إصدار السفر في حالة المتقدم لن يقل عن 21 سنة. يجب على المتقدم أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة. يجب دفع رسوم جواز السفر السعودي. يجب عدم تراكمات أي مخالفات مرورية لصاحب الطلب صورة أو بصمة على الإطلاق. ألا يكون حاصل على جواز سفر سابقاً . يجب إصدار جواز سفر خاص برب الأسرة.

رسوم جواز السفر السعودي :

علي المواطنين السعوديين المستفيدين بالمملكة دفع رسوم جواز السفر السعودي للمستفيد الذين يريدون الحصول على الجواز، حيث أن يكون صالح لمدة 5 سنوات حيث أن يكون الرسوم قد تبلغ قيمتها حوالي 300 ريال سعودي، ولذلك يكون إمكانية إصدار جواز سفر صالح حوالي 10 سنوات وهذا بعد دفع رسوم جواز السفر السعودي للمستفيد بقيمة مالية تصل إلى 600 ريال سعودي مخصص.

المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية أوضحت في الفترة الأخيرة عن عظم اشتراط حصول المواطن المسافر خارج السعودية على بوليصة تأمين نهائياً التي تحمل مخاطر (كوفيد – 19) خارج المملكة، وبناءا على ذلك لا يلزم حالة التحصين على الإطلاق، وهذا مع مراعاة اشتراطات الدول الأخرى التي يسافر لها المواطن، وأضاف إلى ذلك أن الجوازات أكدت على أن سجل الأسرة لا يتيح لحامله السفر إلى خارج السعودية، ولذلك يلزم على المستفيد إحضار الهوية الوطنية متطلب إلزامي، لكي يتم إصدار أو تجديد جواز السفر.