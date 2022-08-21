يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يستهدف الفئات الأقل دخلًا والتي تحتاج الدعم المادي من خلال الضمان الإجتماعي الذي تم تفعيله، وتوفير منصات إلكترونية لإستقبال طلبات التسجيل لأن لكل مواطن حق في الحصول على مستوى مادي مناسب يمكنه من سد إحتياجاته التي تشمل رعاية صحية، مسكن، ملبس وطعام جيد.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

يشمل الضمان الاجتماعي الأسر التى دخلها أقل من الحد المانع، والتي لا تستطيع أن تواجه الغلاء المستمر لأن دخلها لا يكفي متطلبات الحياة، فتحاول التسجيل للحصول على الضمان الاجتماعي من أجل حياة كريمة، وخطوات التسجيل كالتالي:

إنشاء حساب جديد على منصة الدعم عبر الإنترنت.

سجل الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي.

ضع البيانات مثل تاريخ الميلاد، كلمة المرور، رقم الهاتف و رقم الهوية.

يجب الضغط على زر موافق لتأكيد تسجيل الدخول.

أدخل رمز التحقق المرسل لك على الجوال، ثم إضغط على كلمة توثيق.

أكتب رقم الهوية وكلمة المرور، ثم قم بتسجيل الدخول، وسيتم نقلك لصفحة التسجيل.

إضغط على الصفحة الرسمية لكتابة بيانات الملف بشكل صحيح.

إذهب لإستكمال الملف الموجود وأكمل إدخال بياناتك، مثل عنوان السكن، الدخل،

التعليم، الممتلكات و ما إلى ذلك.

تسجيل محتويات المنزل وعدد الأفراد المقيمين بالأسرة.

تأكد أن المعلومات التي قمت بتسجيلها صحيحة، وأن الملف مكتمل.

أخيرًا إنقر على تقديم الطلب.

أهداف الضمان الاجتماعي

يسعى الضمان الاجتماعي إلى تحقيق أهداف محددة، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن يعيش داخل المملكة، وأهم هذه الأهداف هي:

وصول الدعم للمستحقين لتحقيق الاستقلال المادي لهم، من خلال تقديم مبالغ مالية عبر الحساب البنكي.

توفير كل الاحتياجات الأساسية للأسرة، لضمان معيشة لائقة فى كل الاوقات.

تقديم الدعم لمن ينطبق علية شروط الاستحقاق.

وضع قوانين تضمن وصول المعاش لمن يستحقة.

من خلال سطور مقال طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد يمكنك التسجيل بطريقة سهلة، فكل ما عليك هو أن تنفذ الخطوات التى أمامك، وسوف تحصل على طريقة التسجيل الصحيحة، كما يمكنك الإطلاع على الأهداف التي يسعى الضمان الإجتماعي لتحقيقها لك كمواطن.