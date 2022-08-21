نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسقاط المركبات إلكترونيًا 1444 “خطوة بخطوة” المرور السعودي “يجيب” في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن إسقاط المركبات إلكترونيًا من قبل الإدارة العامة للمرور عبر الموقع الإلكتروني الرسمي على جميع مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية عدة خطوات تساعد في إسقاط المركبات المهملة بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر، وقد تعاونت منصة أبشر مع الإدارة العامة وعملوا على استقبال جميع طلبات واستفسارات المواطنين السعوديين ليقوموا بإسقاط المركبة المهملة للاستفادة بالمهلة التصحيحية التي تنتهي في يوم ١ من شهر مارس ٢٠٢٣ .

إسقاط المركبات إلكترونيًا

يوجد أربعة مزايا لإسقاط جميع المركبات المهملة وذلك لإكمال الإجراءات اللازمة، وفقاً لما ذكرته منصة أبشر، حيث يتم سقوط المركبة في الفور من السجلات بعد إعطاء رمز التأكيد إلى المركز الخاص، حيث قد تمكنك الخدمة أثناء إسقاط المركبة دون الحاجه إلى التزامات مالية وذلك خلال مدة المهلة التصحيحية، تسعى هذه الخدمة الي تحسين وتوضيح المشهد الحضري لجميع المناطق والمحافظات في المملكة العربية السعودية.

خطوات إسقاط المركبات إلكترونيًا “المهملة”

وقد أعلنت الإدارة العامة عن أربعة خطوات يجب إتباعها لكي يتم إسقاط المركبات إلكترونيًا من خلال منصة أبشر، والخطوات تكون كالتالي:

يجب أن يتم الضغط على رابط خدمات المرور أبشر.

ثم بعدها يتم استعراض المراكز المعتمدة.

بعد ذلك يتم التوجه إلى المركز.

ثم التوجه إلى المركز ليتم تسليم المركبة وأيضاً جميع اللوحات.

بعد ذلك يتم تسليم المركز رمز التأكيد الذي تم تحويله على هاتفك المحمول.

خدمات المرور السعودي

الأشخاص الذين يرغبون في التعرف على بعض الاستفسارات والأسئلة فقد حرص المرور السعودي على تقديم الخدمات لهم ،يجيب على جميع أسئلة المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

خطوات الحصول على رخصة بدل فاقد

قد طرح سؤال من بعض المواطنين يمكنني الحصول على رخصة بدل فاقد وش المستندات المطلوبة؟ وقد أجابت عليه مرور السعودية كالتالي:

في البداية يجب سداد الرسوم وجميع المخالفات.

ثم بعدها يتم التوجه إلى أقرب قسم رخص لك.

في النهاية يتم مراجعة قيادة خدمتك.

تعرف على خطوات تنفيذ خدمة إسقاط المركبات عبر أبشرhttps://t.co/Tv8BOJZKkx#أبشر_يخلّصها pic.twitter.com/JDJGK5yEro — أبشر (@Absher) تعرف على خطوات تنفيذ خدمة إسقاط المركبات عبر أبشرhttps://t.co/Tv8BOJZKkx#أبشر_يخلّصها pic.twitter.com/JDJGK5yEro — أبشر (@Absher) May 17, 2022

ومع الانتهاء من جميع المعلومات التي تخص إسقاط المركبات إلكترونياً، وضحنا لكم الأربع خطوات المخصصة لإسقاط المركبة بكل سهولة، ومن الجدير بالذكر أن المرور السعودي يوفر خدمة الإجابة على جميع أسئلة المواطنين.