منصة تراضي استعلام عن طلب 1444ومحضر صلح taradhi.moj.gov.sa

منصة تراضي استعلام عن طلب 1444 ومحضر صلح، يلجئ الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية للتصالح من خلال منصة تراضي الإلكترونية، والتي تساعد هؤلاء المتنازعين على حل النزاع القائم بينهم بشكل سريع، حيث أن الأمر كله يتم من خلال المنصة الإلكترونية، دون الحاجة للذهاب لأحد المكاتب الموجودة بالمملكة العربية السعودية المتخصصة في هذا المجال، فالأمر أصبح أبسط بكثير مما كان، وأصبحت كل تلك الأمر تدار من خلال منصة إلكترونية.

منصة تراضي استعلام عن طلب 1444 ومحضر صلح

تعتبر منصة تراضي موقع إلكتروني تابع لوزارة العدل بالمملكة السعودية، متخصصة في مجال حل النزاعات والخلافات التي تتم بين المواطنين بالمملكة السعودية من أجل التصالح بينهم.

تتميز هذه المنصة بأنها تقدم تلك الخدمة بأسرع ما يكون، فيمكن حل النزاع بينك وبين الطرف الآخر في وقت سريع، وتحصل على الوثيقة التي تفييد ذلك، وتكون موثقة من قبل وزارة العدل.

تتمكن منصة تراضي من الوصول للحلول التي ترضي كافة أطراف النزاع أو الخلاف، حتى يحصل كل من الطرفين على حقه المشروع، دون أن يجور على الطرف الآخر.

كيفية الاستعلام عن طلب الصلح

في البداية علينا أن نقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة تراضي.

نجد أمامنا أيقونة بعنوان تسجيل الدخول، نقوم بالنقر عليها، ثم نقوم بكتابة كافة البيانات التي تطلب بشكل صحيح.

بعد ذلك نقوم بالذهاب على التبويب الخاص بالخدمات الإلكترونية، فتنسدل أمامنا قائمة، علينا أن نختار منها استعلام عن حالة طلب، ونقوم بالنقر على هذا الخيار.

بعد ذلك علينا أن نقوم بإدخال كافة البيانات التي تخص طلب اللح، والتي تكون عبارة عن الرقم الخاص بالطلب، ورقم هوية صاحب الطلب، ثم نقوم بكتابة الرمز اخاص بالتحقق.

بعد الانتهاء من كتابة كافة هذه البيانات علينا أن نقوم بالذهاب على أيقونة بحث، وبعدها سوف يظهر أمامنا كل ما يخص حالة الطلب المقدم بشكل مفصل.

في نهاية هذا المقال، نكون قد ودعناكم أكثر المعلومات تداولًا في هذا الشأن، والتي تلقي الضوء على منصة تراضي استعلام عن طلب 1444 ومحضر صلح، وتوضح كيفية الاستعلام بشكل بسيط ومفسر.