نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العمالة المنزلية الإندونيسية 2022 والشرائح المستهدفة من القرار في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن العمالة المنزلية واحدة من أهم الأشياء التي يحتاجها الكثير من المنازل داخل المملكة العربية السعودية بإلحاح؛ لذا قامت وزارة التنمية البشرية السعودية بإعادة فتح باب العمالة المنزلية الإندونيسية من جديد وذلك من خلال الإتفاق على المشروع المعروف باسم القناة الواحدة، ويتم ذلك عن طريق الشركات المختصة بذلك؛ وذلك من أجل العمل في العديد من المهن المنزلية مثل سائق سيارة وغيرها.

العمالة المنزلية الإندونيسية

في اليوم الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري الموافق لعام 2022 تم توقيع عقد اتفاق لاستقدام العمالة الإندونيسية مرة أخرى إلى المملكة العربية السعودية؛ وذلك بحضور كلًا من عبدالله ناصر أبو ثنين كممثل للمملكة وحضور إيدا فوزية كممثلة أجنبية، ويتم ذلك تحت إشراف المكاتب المتخصصة في ذلك والتي تهدف بحفظ حقوق كلًا من العامل المنزلي وصاحب العمل، ويكون ذلك وفقًا لما يحتاج إليه سوق العمل المشترك بين البلدين.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قرر وضع مبلغًا على العمالة التي تزيد عن عاملين بموجب 4600 ريال سعودي للفرد خلال العام؛ إلا أن الوزارة استثنت من ذلك بعض الحالات والتي منها رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى وبعض الحالات الإنسانية الأخرى.

محدودية شريحة الأفراد المستهدفة

أشارت وزارة التنمية البشرية السعودية عن الشرائح المستهدفة وأن هذا القرار سيتم تطبيقه من خلال مرحلتين.

وتبدأ الأولى منهم في تاريخ الحادي والعشرين من شهر أكتوبر للعام الماضي 1443. وهذه المرحلة تستهدف الأفراد الذين يحتاجون إلى عدد من العمالة الجديدة. بما يزيد عن أربعة عمالات للأشخاص السعوديين. وعاملين للفرد المقيم.

وتبدأ المرحلة الثانية في نفس التاريخ ولكن لعام 1444 والتي تستهدف العمالة المنزلية الحالية والجديدة.

هذا وقد أكدت الوزارة أن العمالة الإندونيسية من أكثر العمالات التي تماشت مع السعوديين. حيث يمتازون بالمهارة والدقة في كل شيء.

في نهاية مقال العمالة المنزلية الإندونيسية فقد أوضحنا بعض المعلومات عن موعد توقيع اتفاقية مشروع استقدام العمالة. كما أوضحنا أهم المعلومات عن محدودية شريحة الأفراد المستهدفة. وقد أكدت الوزارة أن العمالة الإندونيسية هي الأكثر استهدافًا لما حققته من قبل من مهارة وإنجاز.