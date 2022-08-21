تمويل شركة تسهيل بدون كفيل او تحويل راتب من 15 ألف حتي ريع مليون ريال

تمويل شركة تسهيل السعودية فإنها ساعدت الكثير من المواطنين فى المملكة العربية السعودية عن طريق الشركة المتحدة وأنها توفر الكثير من التسهيلات لدفع الأقساط وسدادها، فالبرنامج يسهل للمواطنين بيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية والكهربائية ونظام التقسيط من الشركة المتحدة، وتقدم شركة تسهيل السعودية صيانة بعض الأجهزة دون المبالغة فى المصاريف فإنه من أهم البرامج التى يحتاجها المواطنين فى المملكة العربية السعودية كما تقدم الشركة خدمات التمويل الشخصي للأفراد والموسسات إلي جانب برنانج تقسيط المنتجات ونستعرض الأن أهم الشروط المطلوبة للتقديم علي تمويل تسهيل وكل ما تريد معرفتة عن الخدمات المقدمة.

البنود التى تساعد فى تمويل شركة تسهيل السعودية

يتم الحصول على تمويل يصل إلى ٣٠ الف ريال سعودي بعد القيام بكافة الشروط وتقديم كافة الأوراق المطلوبة، ويمكن للمواطنين دفع الأقساط قبل المدة المحددة، ويجب دفع كافة الرسوم مع قيمة الفوائد المحددة حتى لو قمت بالسداد المبلغ قبل المعاد، ويوجد الكثير من التمويلات فى المملكة العربية السعودية وبنودها حيث يمكن للخريجين أخذ ٣٠٠ الف من بنك التنمية الاجتماعية، حيث أيضًا يغطى جميع الأشخاص العاملين في القطاعات الخاصة والشركات التابعة لها وجميع القطاعات الصحية وكبار السن والقطاعات الحكومية والعسكرية، والمتقاعدين عن العمل من القطاعات التى ذكرتها.

الشروط المطلوبة للتقديم فى تمويل شركة تسهيل السعودية

أن يكون عمر التقدم ما بين ٢١سنة إلى ٢٥ سنة ويجب أن يكون مرتبه لا يقل عن ١٢٠٠٠٠ ريال سعودي.

أن يكون عمر المتقدم ما بين ٢٥ سنة إلى ٦٠ سنة ويجب أن يكون راتب الموظف لا يقل عن ٥٠٠٠ ريال سعودي.

كذلك أن يكون الموظف متعاقد مع بوابة تسهيل.

أن يكون مدة العمل لا تقل عن ٣ شهور.

أن يكون دخل المقيمين لا يقل عن ٨٠٠٠ ريال سعودي والمواطنين ٥٠٠٠ ريال سعودي.

كذلك يجب أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل للمقيمين سنة واحدة على الأقل.

الأوراق المطلوبة لتمويل شركة تسهيل السعودية

يجب إرفاق بطاقة الهوية وتكون سارية.

صورة من تصريح الإقامة للمقيمين.

تسجيل العنوان الوطني المدون فى البريد السعودي.

القيام بتقديم كشف حساب لصاحب الطلب لآخر ٣ اشهر.

خطاب من مكان العمل لمعرفة الراتب لصاحب الطلب.

ما هى مميزات التقديم فى تسهيل السعودية