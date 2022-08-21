نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور المميزات و شروط التسجيل ومتى يتم وقف المعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور هو أحد أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة. يهدف البرنامج إلى دعم المستحقين مادياً في صورة معاش الضمان الاجتماعي. هذا البرنامج هو أحد أركان خطة رؤية المملكة السعودية 2030 والتي تهدف إلى مجتمع مُطور في كافة المجالات. يدعم هذا البرنامج الأفراد والأسر المستوفية لشروط استحقاق الدعم لتحسين مستوى وظروف المعيشة. يأتي الدعم برنامج الضمان الاجتماعي المادي في صورة معاش شهري يتم صرفه للفرد أو الأسرة. تأتي أموال المعاش المقدمة للمستحقين من أموال الزكاة والتبرعات وعائدات الوقوف والهبات وكذلك إعانات خزينة الدولة. تتم عملية جمع الأموال واستقبال طلبات المعاش ومراجعتها وإيصال المعاشات إلى المستحقين تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

كيفية احتساب قيمة المعاش:

يتم تحديد قيمة المعاش للمتقدم سواءً كان فرداً مستقلاً أو أسرة كاملة عن طريق تجميع قيمة الدخل الشهري لجميع الأفراد العاملين بالأسرة. بعد ذلك يتم خصم نصف قيمة الدخل الشهري وإضافة ذلك إلى الدخل غير المكتسب من دعوم الحكومة مع استثناء دعم البرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقات. أخيراً يقارن المجموع بالحد الأدنى المحتسب للمعاشات وفقاً لجدول الاستحقاق الشهري المعتمد.

*الحد الأدنى للاستحقاق لرب الأسرة هو 1100 ريال سعودي ولفرد الأسرة هو 550 ريال سعودي

جدول معاش الضمان الاجتماعي المطور:

يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة عن قيمة المعاش في الضمان الاجتماعي الجديد وسلم رواتب الضمان الاجتماعي وهوا ما سوف نستعرضة الأن من خلال الجدول.

عدد أفراد الأسرة الاستحقاق الشهري للمعاش الحد الشهري المانع للمعاش 1 فرد 1000 ريال 2001 ريال 2 فرد 1285 ريال 2570 ريال 3 أفراد 1570 ريال 3140 ريال 4 أفراد 1855 ريال 3710 ريال 5 أفراد 2140 ريال 4280 ريال 6 أفراد 2420 ريال 4840 ريال 7 أفراد 2710 ريال 5420 ريال 8 أفراد 3000 ريال 6000 ريال 9 أفراد 3250 ريال 6560 ريال 10 أفراد 3560 ريال 7120 ريال 11 فرد 3840 ريال 7680 ريال 12 فرد 4130 ريال 8260 ريال 13 فرد 4410 ريال 8820 ريال 14 فرد 4700 ريال 9400 ريال 15 فرد 5000 ريال 10,000 ريال

خطوات التسجيل ببرنامج الضمان الاجتماعي المطور:

افتح الموقع الرسمي لوزارة الموارد الرسمية والتنمية الاجتماعية. انتقل إلى صفحة الضمان الاجتماعي المطور. اختر تسجيل جديد. ادخل البيانات الشخصية المطلوبة لإنشاء الحساب (رقم الهوية / رقم الجوال / تاريخ الميلاد / كلمة مرور). انقل رمز التحقق في المربع الخاص به ثم انقر على “أوافق على الشروط والأحكام”. اضغط بعدها على كلمة “تسجيل”. ستصلك رسالة تأكيد على رقم الجوال الذي قمت بادخاله سابقا. ادخل كود التحقق الموجود بالرسالة في المكان المخصص له. ادخل رقم حسابك المصرفي على أن تكون بيانات الحساب المصرفي مطابقة لبيانات الحساب الذي أنشأته على المنصة. ابدأ بتعبئة البيانات المطلوبة داخل حساب المنصة مثل الحالة الاجتماعية ومحل السكن والتعليم والدخل الشهري وغيرها. يُفضل أن تضغط “حفظ البيانات” بعد كل إدخال لتلافي ضياع البيانات نتيجة أي خطأ. بعد ملء كل البيانات، ابدأ بتقديم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور.

شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي الجديد:

أن يكون المنتفع سعودي الجنسية يقيم بشكل كامل داخل المملكة. أن تكون المنتفعة زوجة أو مطلقة أو أرملة لمواطن سعودي لها أبناء يحملون الجنسية السعودية ويقيمون إقامة كاملة داخل المملكة مع تقديم إثبات رسمي لما سبق. كذلك أن يكون المتقدم من أبناء سيدة سعودية مطلقة أو أرملة من شخص غير سعودي الجنسية مع تقديم مستند رسمي بذلك. أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقات أو الأيتام أو أمهات الأيتام ممن يملكون بطاقات تنقل سارية. أن يقل الدخل الشهري للعائل أو للأفراد العاملين بالأسرة عن الحد الأدنى المستحق لمعاش الضمان الاجتماعي المطور. ألا يمتلك المتقدم أصولاً ذات قيمة مالية عالية. ألا يكون المتقدم مقيماً داخل إحدى مراكز الإيواء أو دور الرعاية التابعة للحكومة . أن يلتزم عائل الأسرة بتحقيق جميع المتطلبات الأساسية لأفراد أسرته من تعليم و خدمات صحية . التزام أفراد الأسرة المعولة القادرين على العمل بالانتظام في برامج التأهيل والتدريب المهني التابعة لشروط الوزارة. لا مانع من أن يكون للعائل الواحد أكثر من أسرة، ويدعم الضمان كل أسرة بمعاش مستقل طبقاً للشروط. لا مانع من إقامة أحد أفراد الأسرة خارج مدينة سكن الأسرة للدراسة؛ فلا يمنع ذلك الأسرة من استحقاق المعاش.

أسباب وقف المعاش من قبل الوزارة:

يحق للوزارة وقف المعاش، أو توجيه المستحق للمسائلة التي قد تصل إلى الغرامة أو الحبس أو كليهما عند حدوث أيٍ مما يلى:

في حال تم الإخلال بأيٍ من الشروط السابق ذكرها. عند ثبات تزوير البيانات. مع التحايل للحصول على الدعم. عدم الدفع بأفراد الأسرة القادرين على العمل إلى برامج التدريب المهني بالوزارة. منع احتياجات الأسرة عن أفرادها من تعليم وعلاج وغيره. عدم تحديث البيانات لأكثر من 30 يوماً من تاريخ تسجيل الحصول على الدعم.

الفرق بين نظام الضمان الإجتماعي القديم والضمان الاجتماعي المطور:

الضمان الاجتماعي القديم كان أكثر تعقيداً في الإجراءات وتقديم المستندات وطلبات الدعم وحتى استلام المعاش. مع ذلك، ولأن الضمان الاجتماعي المطور انطلق فقط في نوفمبر من عام 2021، بدأ العمل بالنظام الجديد بالتوازي مع النظام الاجتماعي القديم وذلك لتحقيق انتقال البيانات والمستحقين بين النظامين بسلاسة ودون مشاكل. يستمر النظامان بالعمل جنباً إلى جنب طبقاً للخطة الموضوعة حتى شهر مايو لعام 2022. بعدها يتوقف العمل بالنظام القديم كلياً ليحل محله بشكل كامل النظام المطور بمميزاته.

الضمان الاجتماعي الجديد يستهدف الأفراد والأسر الأشد حاجة إلى الدعم المادي، كما أنه متصل بقاعدة بيانات ضخمة تمكنه من التحقق في استحقاق المتقدمين للدعم من عدمه. النظام الجديد أيضاً سيمكن المستحقين من تحسين وضعهم المعيشي أو حتى تحقيق الاستقلال المادي بشكلٍ كامل. يهدف البرنامج أيضاً إلى خلق أفرادٍ منتجين حرفيين ومهنيين وذلك عن طريق الدفع بالقادرين على العمل إلى برامج التدريب المهني والتي تخضع لإشراف وشروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تأتي المرحلة التالية بتقديم عروض و فرص عمل مناسبة للمتدربين بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية. وأخيراً تأتي مرحلة النهوض بمن هم تحت السن وفي رعاية ذويهم، عن طريق الاشتراط على العائل بتوفير التعليم والخدمات الصحية وأساسيات الحياة لجميع أفراد الأسرة من المعالين. لا يغفل برنامج الضمان الاجتماعي المطور ذوي الاحتياجات الخاصة و الأيتام ويمد يد العون للسيدات أرامل كانوا أو مطلقات.

مميزات وأهداف وفوائد نظام الضمان الاجتماعي المطور:

سهولة الخطوات التي يمكنك القيام بها بمفردك من المنزل. إدخال البيانات لمرة واحدة فقط ليتم حفظها بعد ذلك داخل الحساب. سهولة التحقق من صحة البيانات وذلك عن طريق ربط مع مركز المعلومات الوطني لتجنب التلاعب قدر الإمكان وضمان وصول المعاشات لمن يستحق. استهداف البرنامج لاحتياجات المستحقين بدقة. سهولة التواصل بين النظام والمستحقين إما عن طريق البريد الإلكتروني أو الجوال أو حساب المنصة. حفظ الطلبات السابقة والقرارات بها ودفعات المعاش السابقة للرجوع إليها في أي وقت. متابعة المستجدات وآخر القرارات المتخذة في الطلبات المقدمة عن طريق الرسائل النصية SMS. التحسين والتحديث المستمر للنظام لضمان استمرارية الفائدة ووصول الدعم للمستحقين. مراعاة احتياجات المستحقين سواءً كانوا أفراداً أو أسر. تحقيق الاستقلال المادي لبعض الفئات من المستحقين. تقديم التدريب والتأهيل المهني لأفراد أسر المستحقين لضمان مستقبل أفضل لهم. سهولة التواصل مع الدعم الفني عن طريق الهاتف على رقم 19911.

في حال واجهت أي صعوبة في التسجيل أو التقديم على طلبات استحقاق الدعم، يمكنك مراسلة الوزارة على البريد الإلكتروني التالي [email protected] وسيتم الرد على الاستفسار خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل* أو يمكنك الاتصال برقم الدعم الموحد 19911، أو مراسلة الدعم عن طريق بوابة الضمان الاجتماعي المطور في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “صوتك مسموع” أو أخيراً التوجه لأحد مكاتب خدمات الضمان الاجتماعي الجديد. يمكنك معرفة المكتب الأقرب إليك من خلال خريطة دليل الفروع داخل المملكة من هنا.

تتواجد المكاتب في المناطق التالية:

الرياض – المدينة المنورة

جازان – مكة المكرمة

القصيم – الباحة

تبوك – عسير

الجوف – نجران

الحدود الشمالية – حائل

المنطقة الشرقية

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