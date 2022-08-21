كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 وشروط استحقاق الدعم

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنشاء أحدث برنامج وهو الضمان الاجتماعي المطور، وذلك لكي يقوم بمساعدة الملايين من الأشخاص الذين يحتاجون مرتب ثابت لحل مشكلة الظروف المادية الصعبة التي تواجه أغلب الأشخاص، وقالت الوزارة أنه تم شرح كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر الموقع الإلكتروني للحصول على المرتب، ويتم حساب مرتب المعاش عن طريق جمع مرتب العائلة الشهري، يتم خصم 50% من المرتب كل شهر وإضافته إلى المرتب الغير مكتسب، حيث أن أقل مرتب للعائلة 1100 ريال سعودي، بينما مرتب كل شخص في العائلة حوالي 550 ريال سعودي.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444



أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الخطوات البسيطة للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور وهي كالآتي يجب فتح موقع الضمان الاجتماعي المطور ثم اضغط على كلمة “تسجيل دخول جديد”، سجل الاسم ورقم الهاتف وكلمة المرور والبريد الإلكتروني ورمز التحقق ورقم الهوية، ثم اضغط على كلمة “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية، اختر كلمة “تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للضمان الاجتماعي”، ثم اضغط على كلمة”الخدمات الإلكترونية”، واختر كلمة “حماية المعاشات”، اضغط على كلمة”تسجيل الدخول للخدمة”، اختر كلمة “مكتب الضمان”، حدد الفئة المناسبة لك، دون كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك، قراءة كافة الشروط والتعليمات المطلوبة، واضغط على كلمة “موافقة”، ثم اضغط على كلمة “إرسال”.

شروط التقديم في برنامج الضمان الاجتماعي المطور

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنها قامت بوضع عدد من الشروط والمعايير التي يجب توافرها في المواطن حتى يتم قبوله ضمن قوائم المستفيدين من الدعم، وذلك لتحقيق الهدف من البرنامج وهو إيصال الدعم لمستحقيه فقط دون غيرهم ممن لا يستحقوا الدعم، وهو ما يحقق في النهاية العدالة المجتمعية داخل المملكة، وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط المطلوبة من المتقدم لكي يتمكن من التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور وهو كالآتي:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

لا يمتلك سجلات تجارية.

يجب أن يكون مرتبه أقل من المرتب الذي حدده برنامج الضمان.

أن يقدم كافة الأوراق التي حددها البرنامج.

كيفية تحديث البيانات في برنامج الضمان الاجتماعي المطور

لمعرفة كيفية تحديث البيانات يجب اتباع كافة التعليمات التالية وهي افتح موقع بوابة الوصول الوطنية، سجل حساب جديد، ثم اكتب كافة المعلومات الشخصية المطلوبة منك، دون رقم الهاتف واضغط على كلمة “التالي”، دون البيانات المصرفية ورقم IBAN، دون كلمة المرور المرسلة في رسائل هاتفك، مراجعة كافة البيانات التي تم كتابتها على الموقع الإلكتروني.